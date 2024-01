China Memberikan Sanksi kepada Perusahaan Pertahanan AS

US n China flags

IslamTimes - China telah memberikan sanksi kepada lima perusahaan industri pertahanan Amerika sebagai tanggapan atas “tindakan salah besar yang dilakukan oleh AS,” demikian diumumkan Kementerian Luar Negeri China. Langkah tersebut dikatakan sebagai tindakan balasan terhadap keputusan Washington yang melanjutkan penjualan senjata baru ke Taiwan, serta memberikan sanksi sepihak kepada bisnis China.

Langkah-langkah tersebut merupakan respons terhadap penjualan senjata Washington ke Taipei, kata BeijingHal ini terjadi setelah Washington menyetujui penjualan senjata senilai $300 juta ke Taipei bulan lalu, menjelang pemilihan presiden dan parlemen Taiwan pada 13 Januari, di mana Wakil Presiden Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik yang berkuasa menjadi kandidat terdepan, menurut Washington terhadap jajak pendapat baru-baru ini.Sebelumnya pada tahun 2023, pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengizinkan transfer militer langsung sebesar $80 juta ke Taiwan di bawah program yang biasanya digunakan untuk negara-negara berdaulat, menurut laporan Reuters.Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Minggu, Kementerian Luar Negeri mengatakan sanksi AS yang dijatuhkan pada perusahaan dan individu China “dengan berbagai dalih palsu” merugikan “kepentingan kedaulatan dan keamanan China, merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.”“China sangat menyesalkan dan dengan tegas menentang hal ini dan telah melakukan demarkasi serius terhadap AS,” menurut pernyataan itu.Perusahaan-perusahaan Amerika yang terkena dampak sanksi baru ini adalah BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat, dan Data Link Solutions, menurut kementerian tersebut, yang menambahkan bahwa tindakan tersebut termasuk membekukan aset perusahaan dan melarang organisasi dan individu China dari bekerja dengan mereka.Beijing mendesak AS untuk mematuhi prinsip satu China dan tidak memasok senjata ke Taipei. Ia menambahkan bahwa akan ada “respon yang kuat dan tegas” jika Washington terus menerapkan “sanksi sepihak yang ilegal.”Meskipun Taiwan telah lama memiliki pemerintahan sendiri, China menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya dan berhak untuk melakukan reunifikasi dengan kekerasan jika Taipei secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan. AS telah secara resmi mengakui kedaulatan China atas Taiwan. Namun, pada tahun 2022, Biden mengatakan bahwa Washington akan membela Taipei jika terjadi “serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya” oleh Beijing.Presiden China Xi Jinping mengatakan kepada Biden pada bulan November 2023 bahwa Taiwan adalah masalah terbesar dan “paling berpotensi berbahaya” dalam hubungan bilateral, menurut Reuters.[IT/r]