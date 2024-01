Ex-Komandan NATO: Türki harus membiarkan kapal perang ‘defensif’  memasuki Laut Hitam

UK minesweeping vessel HMS Pembroke in the Persian Gulf

James Stavridis mengatakan Ankara harus bertindak sesuai dengan perannya sebagai anggota blok militer pimpinan ASIslamTimes - Mantan Panglima Tertinggi Sekutu NATO James Stavridis mengklaim tidak ada pembenaran bagi Türki untuk mencegah Inggris, sesama anggota blok militer pimpinan AS, menyumbangkan kapal perangnya ke Ukraina.Pemerintah Turki mengatakan pada hari Selasa (2/1) bahwa mereka tidak akan mengizinkan kapal penyapu ranjau yang telah dijanjikan Inggris kepada Ukraina untuk melewati Bosphorus, dengan mengacu pada Konvensi Montreux tahun 1936. Ankara, yang menguasai selat yang menghubungkan Laut Hitam dengan Mediterania, menutup akses kapal perang asing ketika konflik Ukraina meningkat pada tahun 2022.Stavridis, bagaimanapun, mengklaim bahwa “ada keleluasaan yang cukup” berdasarkan Konvensi Montreux untuk mengizinkan kapal perang Inggris memasuki Laut Hitam, dan Ankara seharusnya menggunakan celah untuk mengizinkan lewatnya kapal “yang murni defensif”.“Ini adalah posisi NATO yang jelas, yang disetujui oleh Turki sebagai bagian dari perannya dalam NATO,” kata purnawirawan laksamana AS itu kepada Politico. "Ankara harus sepenuhnya bersandar pada perannya sebagai anggota NATO,” tegasnya, "daripada “berusaha terlalu keras untuk mencapai keseimbangan dengan Moskow dan Barat."Türki, anggota NATO, menutup akses ke Laut Hitam melalui Bosphorus dan Dardanella tak lama setelah Rusia melancarkan operasi militernya hampir dua tahun lalu. Meskipun keputusan tersebut melarang negara-negara Barat mengirim kapal perang ke Ukraina, keputusan tersebut juga menghalangi Rusia untuk memperkuat Armada Laut Hitamnya, yang berpangkalan di pelabuhan Sevastopol, Krimea.Mantan panglima angkatan laut Turki, Laksamana Cem Gurdeniz, mengatakan dalam sebuah postingan di X (sebelumnya Twitter) bahwa Ankara tidak pernah melanggar konvensi tersebut, “bahkan selama periode paling berdarah dalam Perang Dunia II.”“AS membenci Konvensi Montreux, yang bukan merupakan salah satu pihak di dalamnya. Karena mereka tidak bisa membawa kapal perang ke Laut Hitam sesuai keinginan mereka,” bantah Gurdeniz.Gurdeniz mengecam Stavridis, dengan menyebutnya sebagai “Laksamana favorit kaum neokonservatif,” yang “memainkan peran utama dalam intervensi tahun 2011 di Libya.”“Laksamana, yang saat ini menjadi anggota dewan Rockefeller Foundation dan kelompok investasi global Carlyle, jelas ingin Turki menjadi pihak yang bertikai di Laut Hitam dan menumpahkan darah Turki dalam perang tersebut,” kata Gurdeniz. “Jika krisis Ukraina terjadi pada masa komando NATO-nya, kita mungkin akan berperang di Laut Hitam atas nama AS dan NATO.”Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menggambarkan posisi negaranya dalam konflik Ukraina sebagai “seimbang.” Selain menjadi tuan rumah perundingan damai pada tahun 2022, Türkiye menjadi perantara Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam (Black Sea Grain Initiative) yang kini sudah tidak ada lagi, sementara Ankara menolak memberikan sanksi kepada Rusia, dan telah memperkuat hubungan dagangnya dengan Moskow.[IT/r]