AS 'Khawatir' dengan Haus Darah Israel di Lebanon

Israeli “Meron” base

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden sekali lagi mengirimkan pembantunya ke Zionis "Israel" untuk mencegah perang skala penuh antara pendudukan Israel dan Perlawanan Hizbullah Lebanon.

Hal ini terjadi ketika pendudukan Israel mengklaim bahwa mereka lebih memilih diplomasi, kemudian berbalik dan mengatakan bahwa mereka “mendekati titik di mana jam pasir akan berbalik.”Media Israel melaporkan minggu ini bahwa AS ingin mencegah eskalasi yang mungkin berkembang menjadi perang regional dengan mengirim diplomat senior ke wilayah pendudukan Palestina untuk mencegah pendudukan Israel melakukan kesalahan besar.Penyiar publik KAN Zionis Israel mengatakan ada pembicaraan tentang utusan khusus Presiden AS Joe Biden untuk masalah Zionis Israel-Lebanon, Amos Hochstein, yang akan melakukan perjalanan ke Palestina yang diduduki.Menteri Keamanan Zionis Israel Yoav Gallant menyatakan pada hari Jumat (5/1) bahwa meskipun pendudukan lebih memilih diplomasi, mereka “mendekati titik di mana jam pasir akan berubah.”Menurut The Washington Post, lebih dari selusin pejabat AS membahas penilaian rahasia baru dari Badan Intelijen Pertahanan (DIA) secara anonim, yang menemukan bahwa akan sulit bagi Zionis "Israel" untuk berhasil dalam perang melawan Hizbullah karena aset militer dan sumber daya tersebar terlalu sedikit karena agresi di Gaza.Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah memperingatkan pada hari Jumat (5/1) bahwa perang apa pun yang dilancarkan di Lebanon akan menjadi keputusan yang sangat salah perhitungan dan salah, serta menekankan bahwa perang apa pun di Lebanon akan memakan biaya yang besar.Menanggapi pernyataan baru-baru ini oleh mantan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengenai upaya menghalangi Hizbullah dan “hilangnya tenda Hizbullah di dekat perbatasan Palestina,” ia menekankan bahwa masa lalu berbeda dengan masa kini dan bahwa Perlawanan saat ini sedang terlibat dalam pertempuran nyata, sambil menunjuk tentang bagaimana tentara pendudukan Zionis Israel di dekat perbatasan Lebanon “melarikan diri seperti tikus.”Sayyid Nasrallah lebih lanjut menjelaskan bahwa perang multi-front yang dihadapi AS saat ini, serupa dengan yang dihadapi entitas pendudukan Zionis Israel, mulai dari Irak hingga Lebanon dan tidak berakhir di Yaman, adalah bagian dari strategi yang diadopsi oleh sekutu regional Gaza untuk memaksa AS melakukan hal tersebut untuk mengakhiri perang Israel di Jalur Gaza. Tujuan dari strategi ini adalah untuk membuat Washington menderita karena ketidakamanan dan ketidakstabilan di seluruh kawasan dan mengingatkan Washington bahwa keputusan untuk tidak memperluas perang tidak berarti konsekuensi yang tidak dapat dihindari jika perang di Gaza tidak berhenti.Namun, Sayyid Nasrallah menggarisbawahi, jika terjadi perang skala penuh yang diumumkan di Lebanon, “Kami tidak akan memiliki batasan, tidak ada batasan, tidak ada aturan keterlibatan, atau batasan.”“Siapa pun yang berpikir untuk berperang dengan kami akan menyesali keputusan seperti itu. Perang dengan kami akan memakan biaya yang sangat besar,” tegasnya. “Jika perang diumumkan terhadap kita, kepentingan nasional akan mengharuskan kita berperang sampai akhir.”Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dijadwalkan berada di Zionis “Israel” pada hari Senin (1/1) untuk membahas tindakan spesifik untuk “menghindari eskalasi”, menurut juru bicaranya, Matt Miller, sebelum menaiki penerbangan ke Timur Tengah.Perjalanan keempat Blinken ke wilayah tersebut dalam waktu tiga bulan bertepatan dengan meningkatnya ketegangan menyusul pembunuhan Israel terhadap Saleh al-Arouri, wakil kepala biro politik Hamas pada Selasa (2/1) lalu. Selain itu, kecaman internasional terhadap genosida Zionis “Israel” semakin meningkat karena jumlah warga Palestina yang terbunuh dalam agresi Zionis Israel telah mendekati 23.000, ditambah 58.416 orang terluka, sejak 7 Oktober, menurut Kementerian Kesehatan di Gaza.Dalam komentar singkatnya di pulau Kreta Yunani sebelum perjalanannya ke Yordania, Blinken menyatakan “keprihatinan yang nyata” mengenai eskalasi antara Lebanon dan Zionis “Israel”.“Kami ingin melakukan segala kemungkinan untuk memastikan bahwa kami tidak melihat eskalasi di sana” dan untuk menghindari “siklus kekerasan yang tiada akhir,” klaim Blinken lebih lanjut.Menurut sumber senior pemerintahan, ketika pemerintah Zionis Israel pertama kali mengusulkan untuk menargetkan Hizbullah pada hari-hari awal perang di Gaza, para pejabat AS langsung menolaknya, The Wall Street Journal melaporkan.Menurut seorang pejabat, Biden khawatir akan "kekacauan" dan melakukan percakapan telepon hingga 3 kali sehari untuk menghentikan tindakan Zionis Israel.Kecerobohan Zionis Israel ini masih menghantui para pejabat AS, menurut sumber tersebut. Setelah menarik sejumlah pasukan dari Gaza, pejabat AS tersebut menyatakan bahwa mereka memiliki "kebebasan untuk melakukan eskalasi."Seorang pejabat Dewan Keamanan Nasional mengatakan kepada The Washington Post bahwa AS terus “mengeksplorasi dan memanfaatkan semua opsi diplomatik dengan mitra Israel dan Lebanon kami.”Menurut salah satu sumber senior AS, komitmen Netanyahu untuk menerapkan “perubahan mendasar” untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan Hizbullah hanyalah retorika yang bertujuan untuk mendapatkan konsesi dari kelompok tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa jika perang di Gaza berakhir, karier politik Netanyahu akan mengikuti jejaknya, sehingga memotivasi dia untuk meningkatkan perlawanan.Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell bertemu dengan delegasi Hizbullah yang dipimpin oleh ketua Blok Loyalitas kepada Perlawanan, anggota parlemen Mohammad Raad, pada hari Sabtu (6/1), dan selama pertemuannya dengan Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri, Borrell menyatakan keprihatinannya yang mendalam tentang hal tersebut. perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza dan "keinginannya untuk tidak membiarkannya meluas hingga ke Lebanon."Berri mengatakan implementasi Resolusi 1701 dimulai dengan menghentikan agresi Zionis “Israel” dan penarikan diri dari seluruh wilayah Lebanon.Perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah merilis rekaman yang menunjukkan penargetan pangkalan kontrol dan pengawasan udara strategis Zionis Israel "Meron".Pangkalan tersebut, yang diserang pada Sabtu (6/1) pagi dengan 62 peluru kendali dan roket, dianggap sebagai markas paling sensitif dan kritis milik entitas pendudukan di wilayah utara Palestina yang diduduki.Ia bertanggung jawab untuk memimpin, mengoordinasikan, dan mengatur semua operasi udara menuju Suriah, Lebanon, Turki, Siprus, dan bagian utara cekungan Mediterania Timur.Hal ini termasuk perang dunia maya, mata-mata, dan operasi serangan udara dan drone Israel. Selain itu, tempat ini juga menampung para jenderal, unit elit, dan perwira tinggi Israel.Mengomentari penargetan Pangkalan "Meron", media Zionis Israel menggambarkannya hanya sebagai "cuplikan" tentang apa yang akan terjadi jika "ancaman multidimensi" partai tersebut meluas.“Salvo gencar pagi ini merupakan trailer situasi perang, di mana elemen Hizbullah akan meluncurkan ribuan roket, dengan fokus pada lokasi-lokasi strategis dan sensitif, seperti infrastruktur nasional, pangkalan militer, dan simbol otoritas,” Wallah! mengatakan.[IT/r]