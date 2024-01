Diplomasi Indonesia Jaga Relevansi dan Sentralitas ASEAN Selama Satu Dekade

Islam Times - Diplomasi Indonesia konsisten meningkatkan kontribusi pada perdamaian dan stabilitas global. Pengaruhnya semakin diakui setelah memimpin ASEAN pada 2023 di tengah rivalitas geopolitik.

“Dalam sepuluh tahun terakhir, rekam jejak diplomasi Indonesia dirasakan di kawasan dan dunia. Kepemimpinan Indonesia juga diakui dunia, termasuk dalam menavigasi ASEAN selama keketuaan Indonesia,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024 yang diselenggarakan di Museum Konperensi Asia Afrika (KAA), Bandung, Senin (8/1/2024).Pandangan tersebut menjadikan Indonesia bukan hanya penonton, melainkan pemain utama di kawasan dan global. Retno menyampaikan keberhasilan keketuaan Indonesia dalam menjaga relevansi dan sentralitas ASEAN, termasuk upaya membangun arsitektur Indo-Pasifik yang inklusif dengan paradigma kolaborasi dan hukum internasional. Indonesia menginisiasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) pada 2019, menjadi rujukan utama untuk mendorong kerja sama konkret dan inklusif di tengah peningkatan rivalitas geopolitik kawasan."Keketuaan Indonesia di ASEAN juga berhasil membangun visi jangka panjang ASEAN 2045 melalui pembentukan ASEAN Concord IV. Selain itu, keketuaan Indonesia juga berupaya memperkokoh ketahanan kawasan untuk menjadikan Indo-Pasifik sebagai Epicentrum of Growth," jelasnya.Selama keketuaan Indonesia, penguatan kerja sama antarorganisasi di kawasan juga diperkuat, salah satunya kerja sama antara Sekretariat ASEAN dengan Sekretariat IORA."Kerja sama ini memiliki arti penting untuk menjadikan kawasan Samudera Hindia sebagai bagian strategis di kawasan Indo-Pasifik," tutur Retno.