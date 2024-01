'Proses Dekonfliksi' Israel Terburuk yang Pernah Ada, UNRWA dalam 'Mode Bertahan Hidup'

UNRWA in 'survival mode'

IslamTimes - Senator Demokrat AS Chris Van Hollen menjelaskan dalam sebuah wawancara bahwa pendudukan Zionis Israel menolak menyediakan kebutuhan dasar di Jalur Gaza, termasuk sistem penyaringan air.

Senator AS Chris Van Hollen, yang baru-baru ini mengunjungi perbatasan Rafah bersama Senator AS Jeff Merkley, keduanya adalah anggota Partai Demokrat, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan CBS bahwa proses penyaringan Zionis Israel terhadap pasokan yang masuk melalui penyeberangan tersebut "tidak perlu rumit".Menurut van Hollen, “Ada dua hal besar yang terjadi” di persimpangan yang menghambat masuknya bantuan kepada masyarakat Jalur Gaza. Yang pertama, menurut Van Hollen, adalah "proses yang tidak perlu dan rumit, melalui proses penyaringan Israel, yang saya yakini merupakan hasil keputusan politik koalisi [Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin] Netanyahu."Dalam catatan tersebut, Van Hollen menjelaskan bahwa Zionis "Israel" telah menolak kebutuhan dasar yang beberapa di antaranya ditawarkan oleh UNICEF. Dia berbicara tentang sebuah insiden yang terjadi di depan matanya di mana sebuah truk yang membawa kotak besar dari UNICEF ditolak, dan menambahkan, "Itu adalah unit yang membantu desalinisasi air. Itu ditolak."Van Hollen kemudian menekankan bahwa "ketika satu barang di truk ditolak, keseluruhan truk juga ditolak."Demikian pula, barang-barang yang menurut Senator AS seharusnya diizinkan masuk ke Jalur Gaza, seperti sistem penyaringan air, juga ditemukan di “gudang barang-barang yang ditolak”.Kedua, masalah besar lainnya adalah “apa yang disebut proses dekonfliksi” yang dijelaskan oleh Van Hollen sebagai “nama mewah” untuk jaminan keamanan bagi mereka yang “memberikan bantuan kemanusiaan,” yang akan memberi mereka “keyakinan bahwa mereka dapat memberikan bantuan kemanusiaan.” itu tanpa dibunuh."Senator AS kemudian menjelaskan bahwa LSM-LSM internasional yang pernah beroperasi di berbagai zona konflik di masa lalu, yang mereka ajak bicara ketika berada di Rafah, mengatakan, "Mereka belum pernah melihat proses yang lebih buruk dalam menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman."“Orang-orang berusaha semaksimal mungkin untuk menjalani hidup dan merawat anak-anak mereka”@ScottAnderGaza mengatakan kepada @CNN bahwa dia tidak tahu berapa banyak lagi orang di 📍#Gaza yang dapat bertahan dalam kondisi mengerikan ini, tanpa makanan, tempat tinggal, air, dan makanan yang cukup. fasilitas dasar apa pun. pic.twitter.com/QMmfCacd2E— UNRWA (@UNRWA) 7 Januari 2024Situasi Gaza memburukScott Anderson, Wakil Direktur UNRWA di Gaza, mengatakan kepada CNN bahwa “tingkat kelaparan cukup parah di Gaza,” dan menjelaskan bahwa “semakin jauh Anda pergi” dari Rafah, situasinya “semakin buruk”.Menurut Anderson, UNRWA, di satu sisi, telah "melakukan upaya bersama untuk mencoba mengimpor lebih banyak makanan ke Gaza dan memastikan makanan tersebut sampai ke masyarakat yang membutuhkan, termasuk 1,4 juta orang di Provinsi Rafah."Di sisi lain, UNRWA telah "berusaha menyelamatkan nyawa dan berusaha memastikan bahwa kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang mereka butuhkan." Deputi UNRWA kemudian menjelaskan bahwa jaringan rumah sakit di Gaza “telah rusak parah” dan “hampir runtuh” karena kapasitas tempat tidur meroket “lebih dari 300% untuk tempat tidur reguler dan lebih dari 200% untuk tempat tidur ICU.”Hal ini juga terjadi setelah "organisasi seperti Medecins Sans Frontier...harus mengevakuasi rumah sakit tempat mereka memberikan dukungan" karena situasi keamanan yang memburuk.“Kekhawatiran terbesar yang saya miliki adalah, tekanan terhadap masyarakat sangat luar biasa dan saya tidak tahu berapa banyak lagi yang dapat mereka tanggung sebelum terjadi ledakan di bagian selatan Gaza pada penduduk sipil yang akan berdampak pada PBB dan lembaga kemanusiaan internasional lainnya. kemampuan untuk merespons operasi yang sedang berlangsung,” kata Anderson.[IT/r]