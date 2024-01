Save the Children: Lebih dari 10 Anak Setiap Hari Kehilangan Anggota Tubuh di Gaza

Palestinian children, wounded by Israeli bombardment

IslamTimes - Seorang direktur Save the Children mendesak gencatan senjata karena melihat anak-anak yang dimutilasi akibat pemboman “tidak dapat didamaikan.”

Jason Lee, Direktur Save the Children untuk Palestina yang diduduki, mengatakan bahwa rata-rata lebih dari 10 anak per hari kehilangan satu atau kedua kaki mereka di Gaza sejak Zionis “Israel” melancarkan agresi habis-habisan di wilayah yang terkepung pada awal Oktober. .Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (7/1), Lee menjelaskan situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza, dan lebih lanjut memperingatkan bahwa pembunuhan dan pencacatan terhadap anak-anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak anak.Dia menggambarkan bagaimana dia melihat para dokter dan perawat di Jalur Gaza yang “sangat kewalahan ketika anak-anak datang dengan luka ledakan,” dan menjelaskan bahwa “dampak dari melihat anak-anak dalam kesakitan dan tidak memiliki peralatan, obat-obatan untuk mengobati mereka atau meringankan rasa sakit adalah hal yang terlalu berat bahkan bagi para profesional berpengalaman."Menurut Direktur, melihat anak-anak dimutilasi oleh bom dan mendengar teriakan mereka “tidak dapat didamaikan apalagi dipahami dalam batas-batas kemanusiaan.”Menekankan bahwa anak-anak secara fisik lebih rapuh sehingga lebih rentan terhadap cedera yang mengubah hidup, Lee mengatakan, "Penderitaan anak-anak dalam konflik ini tidak dapat dibayangkan dan terlebih lagi karena hal ini tidak diperlukan dan sepenuhnya dapat dihindari."Ia juga mendesak agar “para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban” karena penderitaan anak-anak tersebut merupakan “pelanggaran berat” yang patut dikutuk.“Jika komunitas internasional tidak mengambil tindakan untuk menegakkan tanggung jawab mereka berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan mencegah kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional, sejarah akan dan harus menghakimi kita semua,” Lee menggarisbawahi.Sejalan dengan tuntutan dan kekhawatiran ini, Direktur Save the Children menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan ini dan "mencegah terjadinya 'kejahatan kekejaman'" adalah gencatan senjata definitif yang akan memungkinkan adanya "bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan".UNICEF: Lebih dari 1.000 anak di Gaza diamputasi satu atau dua kakinyaDalam laporan sebelumnya pada 1 Januari, James Elder, Direktur UNICEF, menyatakan bahwa lebih dari 1.000 anak di Gaza menjalani amputasi pada salah satu atau kedua kakinya akibat agresi Israel di Jalur Gaza.Pekerja bantuan dari seluruh dunia, yang mengunjungi Jalur Gaza, menyoroti tragedi kemanusiaan mendalam yang dihadapi oleh lebih dari 2,3 juta warga Palestina yang berjuang untuk memenuhi persyaratan mendasar untuk bertahan hidup.Akibat serangan udara Zionis Israel di #Gaza, ribuan anak-anak Palestina harus menjalani operasi amputasi; ratusan orang dilaporkan menjalani operasi ini tanpa anestesi di tengah pengepungan brutal Israel di Jalur Gaza.Rumah sakit di Gaza kesulitan untuk mengakomodasi… pic.twitter.com/cFLWyZIMbJ— Al Mayadeen Bahasa Inggris (@MayadeenEnglish) 30 Desember 2023Mengingat memburuknya krisis kesehatan akibat pengepungan Zionis Israel dan kelangkaan sumber daya medis, UNICEF mengklarifikasi bahwa para profesional medis di Gaza terpaksa melakukan amputasi. Prosedur ini tidak hanya dilakukan tanpa anestesi tetapi juga melibatkan operasi cepat yang dilakukan di luar fasilitas kesehatan formal, yang semakin diperburuk dengan tidak adanya obat paliatif.Seorang pejabat dari UNICEF menekankan bahwa meskipun anak-anak sudah pulih dari amputasi, mereka masih menghadapi ancaman kematian akibat pemboman Zionis Israel.[IT/r]