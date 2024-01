Jenderal Iran: Operasi Badai Al-Aqsa 'Titik Balik' dalam Perjuangan 'Anti-Israel' Palestina

Chief of Staff of the Iranian Armed Forces Major General Mohammad Baqeri

IslamTimes - Operasi Badai Al-Aqsa yang dilakukan gerakan perlawanan Palestina adalah titik balik dalam perjuangan rakyat Palestina melawan rezim pendudukan, kata komandan militer tertinggi Iran.

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Baqeri mengatakan pada hari Senin (8/1) bahwa sejumlah pejuang Palestina berhasil merancang dan melakukan aksi militer besar-besaran di bawah pengepungan total di Gaza dan tanpa akses ke fasilitas apa pun.Dia menambahkan bahwa para pejuang Palestina memanfaatkan kapasitas mereka sendiri dalam operasi tersebut dan membuat musuh kagum dengan kemampuan dan kecerdasan tinggi di tingkat internasional.Mereka juga berhasil melemahkan keamanan Zionis Israel dan menghancurkan harapan Zionis di masa depan, tegasnya.Jenderal penting Iran mengatakan bahwa setelah operasi 7 Oktober, para pejuang Palestina menyaksikan kejahatan brutal Israel terhadap rakyat Palestina yang tertindas namun kuat di Gaza dan masih melawan rezim tersebut.Rakyat Palestina di Gaza tidak memikirkan apa pun namun tetap mencapai tujuan mereka, namun Zionis menderita masalah mental yang serius, tambahnya.Baqeri memuji perlawanan warga Gaza terhadap Israel meskipun mengalami kerugian besar dan blokade, dan mengatakan bahwa mereka bersikeras untuk mencapai hak mereka atas kebebasan dan kedaulatan.Rakyat Palestina yang bertangan kosong dan tertindas melakukan perlawanan terhadap Israel, katanya, seraya menambahkan bahwa Zionis pasti akan runtuh dan gagal bertahan jika AS berhenti mendukung mereka bahkan satu hari pun.Jenderal penting Iran mengatakan AS memberi Israel beberapa pesawat, bom, dan berbagai peralatan setiap hari, sementara beberapa negara regional juga mengirimkan fasilitas militer ke rezim tersebut.Dia juga mengatakan bahwa beberapa kapal berangkat ke wilayah pendudukan setiap hari setelah dimuat di beberapa negara yang secara palsu mengklaim mendukung rakyat Palestina yang tertindas.Meskipun ada bantuan besar kepada Zionis Israel, kelangsungan hidup rezim tersebut dipertanyakan, kata Baqeri.Komandan senior tersebut memuji para pejuang Yaman karena menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya di Laut Merah dan mencegah lewatnya kapal-kapal yang berupaya memperlengkapi Zionis Israel meskipun memiliki fasilitas minim dan dikepung.Pasukan perlawanan di negara-negara lain seperti Irak dan Suriah juga mencoba yang terbaik untuk melawan rezim Zionis Israel, katanya, memuji perkembangan tersebut sebagai pencapaian Revolusi Islam dan Pertahanan Suci di Iran.Zionis Israel mengobarkan perang di Jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Jihad Islam yang berbasis di Gaza melancarkan Operasi Badai Al-Aqsa yang mengejutkan ke wilayah-wilayah pendudukan sebagai tanggapan atas kejahatan intensif rezim pendudukan terhadap rakyat Palestina.Menurut Kementerian Kesehatan yang berbasis di Gaza, setidaknya 22.835 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dalam serangan tersebut, dan 58.416 orang lainnya terluka.Tel Aviv juga telah memberlakukan “pengepungan total” terhadap Gaza, memutus bahan bakar, listrik, makanan, dan air bagi lebih dari dua juta warga Palestina yang tinggal di sana.Lebih dari tiga bulan setelah serangan, rezim Israel yang mengambil alih kekuasaan telah gagal mencapai tujuannya untuk “menghancurkan Hamas” dan menemukan tawanan Israel.Baqeri mengecam kemunafikan AS atas serangan teroris IranDi bagian lain dalam sambutannya, Baqeri mengecam kemunafikan AS atas serangan teroris baru-baru ini di kota Kerman di Iran tenggara, yang merenggut nyawa sedikitnya 91 orang.AS mengutuk insiden Kerman namun mendukung dan memprovokasi para teroris dan memberi mereka dukungan logistik, katanya.Washington juga mempromosikan kemampuan intelijen para teroris dan melatih mereka untuk melakukan aksi teror di Iran dan negara-negara lain, tambahnya.Baqeri menekankan bahwa bangsa Iran dan front perlawanan akan menoleransi penderitaan seperti itu dan melanjutkan perjalanan mereka “karena ini adalah jalan yang jelas.”Pengeboman teroris, yang diklaim oleh kelompok teroris Daesh Takfiri, dilakukan di dekat lokasi pemakaman mendiang komandan anti-teror Iran Jenderal Qassem Soleimani dalam sebuah upacara yang menandai peringatan empat tahun kemartirannya. Ledakan tersebut menyebabkan 91 orang tewas dan 284 lainnya luka-luka, beberapa di antaranya dalam kondisi kritis.[IT/r]