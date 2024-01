Iran: Pembantaian Kerman Disebabkan oleh Mereka yang Menggunakan Terorisme sebagai Alat untuk Mencapai Tujuan Mereka

Iran's Foreign Ministry spokesman Nasser Kan’ani

IslamTimes - Iran mengatakan pelaku di balik serangan bom mematikan di kota Kerman menggunakan terorisme sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka sendiri.

Berbicara pada konferensi pers mingguan di Tehran pada hari Senin (8/1), juru bicara Kementerian Luar Negeri Nasser Kan’ani mengutuk keras dua ledakan yang dilakukan kelompok teroris Daesh pada hari Rabu (8/1) di Kerman yang menewaskan 91 orang dan melukai ratusan lainnya.“Insiden ini menunjukkan bahwa terorisme merupakan bahaya yang sangat besar bagi semua pemerintah dan negara. Mereka yang menggunakan terorisme sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka harus bertanggung jawab dan memikul tanggung jawab untuk mendukung gerakan teroris,” tambahnya.Kan’ani juga mengatakan bahwa kelompok teroris Daesh Takfiri telah melayani kepentingan rezim Zionis, menyoroti pengakuan tentang peran AS dalam menciptakan fenomena buruk tersebut.Dia lebih lanjut menekankan bahwa pasukan intelijen Iran telah menunjukkan bahwa mereka mampu menjamin keamanan negara di tengah gelombang ketidakstabilan di kawasan.Mengenai perang genosida yang dilakukan Zionis Israel di Jalur Gaza, diplomat Iran tersebut mengatakan bahwa pertama-tama, Barat harus berhenti memberikan dukungan politik dan keamanan kepada Zionis Israel.Kedua, lanjutnya, kapasitas mekanisme internasional dan Dewan Keamanan PBB harus digunakan untuk mengakhiri kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina.Kan’ani juga mengatakan bahwa Iran percaya pada hak-hak rakyat Palestina meskipun ada ancaman dari beberapa pihak yang mempromosikan solusi tidak adil yang menguntungkan rezim Zionis.“Kami percaya bahwa inisiatif Iran dapat… mengakhiri krisis Palestina. Kami percaya bahwa pendudukan [Israel] adalah masalah utama Palestina dan ini harus diselesaikan,” tambahnya.Iran telah lama mengusulkan referendum dengan partisipasi seluruh penduduk asli tanah Palestina dan keturunan mereka sebagai solusi akhir konflik berkepanjangan di Palestina.Pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan bahwa perang Israel di Gaza dapat “menyebar” ke Asia Barat yang lebih luas.Mengomentari pernyataan tersebut, Kan’ani berkata, “Jika kejahatan rezim Zionis tidak dicegah, cakupan perang akan meluas. Jika kita menyaksikan meluasnya perang di kawasan ini, hal ini merupakan akibat dari kelalaian AS terhadap kekhawatiran ini.”Dia lebih lanjut menekankan bahwa isu-isu regional berkaitan dengan pemerintah dan negara-negara di kawasan dan bahwa Washington memainkan peran yang merusak dalam hal ini.Kan’ani juga menggambarkan insiden baru-baru ini di Laut Merah sebagai “akibat dari situasi di Palestina.”“Penyebabnya adalah pendudukan dan perang yang dilancarkan terhadap rakyat tertindas di Gaza dengan dukungan AS selama tiga bulan terakhir. Perang mempunyai konsekuensi di kawasan ini dan jika terus berlanjut, konsekuensinya akan terus berlanjut.”Israel melancarkan perang genosida di Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah gerakan perlawanan Hamas Palestina melakukan operasi bersejarah terhadap entitas pendudukan sebagai pembalasan atas kekejaman yang semakin intensif terhadap rakyat Palestina.Sejauh ini, rezim Tel Aviv telah membunuh sedikitnya 22.835 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai 58.416 lainnya.[IT/r]