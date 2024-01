Pengunjuk Rasa Gaza Mengganggu Acara Kampanye Biden

US President Joe Biden holds a campaign event at Emanuel AME Church in Charleston, South Carolina

IslamTimes - Aktivis pro-Palestina menyela pidato kampanye Presiden AS Joe Biden di Gereja Episkopal Metodis Afrika Emanuel di Charleston, Carolina Selatan pada hari Senin (8/1).

Aktivis yang menuntut gencatan senjata mencela presiden AS di sebuah gereja kulit hitamEmanuel AME adalah gereja yang secara historis berkulit hitam, di mana seorang pendeta dan delapan umat paroki terbunuh dalam serangan bermotif rasial pada tahun 2015, ketika Biden menjadi wakil presiden. Sebagai salah satu tema utama kampanye Biden pada tahun 2024, Partai Demokrat memilih untuk menuduh penantang utamanya, mantan Presiden AS Donald Trump, sebagai seorang rasis dan membahayakan demokrasi.Namun, ketika Biden berbicara, sekelompok pengunjuk rasa bangkit dari salah satu bangku belakang untuk mencela dia karena tidak peduli terhadap kehidupan warga Palestina di Gaza. Mereka meneriakkan “Gencatan senjata sekarang!” saat keamanan mengantar mereka pergi. Sekitar satu menit kemudian, anggota Partai Demokrat yang menghadiri acara kampanye mulai meneriakkan “Empat tahun lagi!” untuk menenggelamkan mereka.Ketika kebisingan mereda, Biden mengatakan "dia diam-diam bekerja sama dengan pemerintah Zionis Israel untuk mengurangi dan secara signifikan keluar dari Gaza.”VIDEO: Para pengunjuk rasa yang menuntut gencatan senjata di Gaza mengganggu pidato Presiden AS Joe Biden di Gereja Mother Emanuel AME di Charleston, Carolina Selatan, Amerika Serikat pada 8 Januari 2024. pic.twitter.com/tmMYZ4QhgB— Kyle Mazza (@KyleMazzaWUNF) 8 Januari 2024Zionis Israel melancarkan serangan udara dan darat besar-besaran terhadap daerah kantong Palestina setelah serangan militan Hamas pada 7 Oktober, yang merenggut nyawa sekitar 1.200 warga Israel. Menurut otoritas setempat yang dikelola Hamas, lebih dari 22.000 warga Palestina di Gaza telah terbunuh sejak itu.AS telah memberikan dukungan diplomatik penuh kepada Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu, serta uang dan senjata, dan secara terbuka mendesak agar AS menahan diri. Zionis Israel telah menolak seruan gencatan senjata dengan Hamas, dan bersumpah untuk “membasmi” kelompok tersebut. Para pejabat Zionis Israel lebih lanjut berpendapat bahwa gencatan senjata yang komprehensif hanya akan membantu Hamas memulihkan diri dan melancarkan serangan lebih lanjut.Kebijakan Gedung Putih telah menimbulkan reaksi balik yang signifikan di kalangan Muslim Amerika. Aktivis pro-Palestina juga melakukan protes pada hari Senin (8/1) di luar gereja.Sekelompok besar pengunjuk rasa Pro-Palestina berteriak dan menyerukan gencatan senjata di Gaza di Gereja Bunda Emanuel AME di Charleston, SC, tempat Presiden Biden berbicara pada hari Senin.https://t.co/VP0xtpG5kspic.twitter.com /dYqevzUFow— Berita NTD (@NTDNews) 8 Januari 2024Pemerintahan Biden membanggakan diri sebagai pemerintahan yang “paling beragam” yang pernah ada, termasuk banyak warga Arab-Amerika dan Muslim. Beberapa dari mereka mengeluhkan iklim ketakutan dan “budaya diam” terhadap penderitaan warga Palestina, sementara beberapa pejabat pemerintah secara terbuka mengundurkan diri sebagai bentuk protes.Biden dikatakan mengandalkan suara warga Afrika-Amerika untuk mendorongnya meraih kemenangan pada bulan November. Perjuangan pencalonannya pada tahun 2020 didorong oleh kemenangan dalam pemilihan pendahuluan di Carolina Selatan, yang dilaporkan disampaikan oleh Anggota Kongres James Clyburn, seorang anggota DPR dari Partai Demokrat yang berpengaruh. Sebagai imbalannya, Clyburn menuntut “seorang perempuan kulit hitam” sebagai calon wakil presiden Biden, yang menyebabkan Kamala Harris mendapatkan pekerjaan itu.[IT/r]