Seoul: Hamas menggunakan senjata Korea Utara 

Suspected North Korean-made F-7 rocket-propelled grenades

Agen intelijen Korea Selatan mengklaim militan Palestina mendapatkan granat berpeluncur roket dari PyongyangBadan mata-mata utama Seoul, Badan Intelijen Nasional (NIS), pada hari Senin (8/1) merilis foto granat berpeluncur roket F-7 Korea Utara, yang konon digunakan oleh Hamas dalam perangnya melawan Israel. Badan tersebut juga mengklaim bahwa gambar roket F-7 yang dibagikan minggu lalu oleh outlet berita AS, Voice of America, adalah asli.NIS tidak memberikan penjelasan bagaimana roket itu bisa sampai di Gaza. Badan tersebut mengatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan “bukti spesifik mengenai skala dan waktu pasokan senjata Korea Utara kepada Hamas dan pihak lainnya,” namun “saat ini sulit untuk memberikan bukti tersebut karena kebutuhan untuk melindungi sumber informasi dan pertimbangan hubungan diplomatik ,” kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan.Tuduhan tersebut bukanlah hal baru. Dalam beberapa hari setelah serangan Hamas terhadap Zionis Israel pada tanggal 7 Oktober, sumber-sumber Korea Selatan, Amerika dan Zionis Israel mengatakan kepada media Barat bahwa militan Palestina telah menggunakan senjata Korea Utara.Pyongyang menolak laporan tersebut dan menyebutnya “tidak berdasar.” Sebuah editorial yang diterbitkan oleh kantor berita pemerintah KCNA pada saat itu menegaskan bahwa “pers reptil” AS menyebarkan rumor palsu untuk “mengalihkan kesalahan atas krisis Timur Tengah yang disebabkan oleh kebijakan hegemonik [Washington].”Korea Utara juga dituduh memasok senjata ke Rusia yang digunakan di Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby pekan lalu mengklaim bahwa pasukan Rusia telah menggunakan rudal balistik Korea Utara dalam serangan terhadap sasaran di Ukraina bulan lalu. Moskow membantah mengambil senjata dari Pyongyang.[IT/r]