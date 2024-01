Badai Musim Dingin Akibatkan Ratusan Penerbangan Dibatalkan di Seluruh AS 

US winter storms

IslamTimes - Ratusan penerbangan telah dibatalkan di seluruh AS karena badai musim dingin melanda sebagian besar negara itu pada hari Minggu (8/1), sehingga jutaan orang berisiko terkena dampaknya.

Menurut Layanan Cuaca Nasional [NWS], badai besar pertama dimulai pada hari Sabtu (7/1) dan membawa salju lebat serta angin kencang ke negara bagian timur laut dan Pegunungan Appalachian tengah.Peringatan dan pengawasan badai musim dingin diberlakukan di seluruh wilayah timur laut, dan jalan-jalan yang tertutup es membuat perjalanan berbahaya hingga ke selatan hingga North Carolina.Badai pertama membawa salju ke Lembah Hudson di New York dan memicu peringatan badai salju di seluruh Great Plains.NWS melaporkan salju setebal 15 hingga 30,5 cm menyelimuti wilayah Utara dan barat Kota New York, Boston, dan New England.Pegunungan Appalachian dapat mengalami salju setinggi 2,5 cm per jam hingga hari Senin (8/1), sementara kondisi es dapat terus meningkat hingga hari Selasa, NWS melaporkan.Badai kedua bergerak melintasi negara bagian barat, memicu peringatan badai musim dingin dan peringatan cuaca dari Arizona hingga Illinois dan peringatan badai salju di New Mexico dan Colorado.Bersama-sama, kedua sistem tersebut telah menyebabkan 692 pembatalan penerbangan di seluruh AS pada awal 7 Januari, dengan Boston, Newark, Seattle, dan Chicago yang paling terkena dampaknya, menurut FlightAware, sebuah perusahaan pelacakan maskapai penerbangan.Saat ini terdapat peningkatan risiko pada tingkat 3 dari 5 pada hari Senin untuk kota-kota seperti New Orleans, Louisiana, Gulfport, Mississippi dan Mobile, Alabama, ketika badai melanda wilayah tersebut pada sore dan malam hari. Tornado sangat mungkin terjadi di daerah ini. Selain itu, terdapat juga risiko sedang pada Tingkat 3 dari 4 yaitu curah hujan berlebih dengan perkiraan curah hujan sebesar 3 hingga 5 inci, yang dapat menyebabkan banjir.Pada hari Selasa (9/1), sistem yang sama bergerak lebih jauh ke timur, di mana terdapat peningkatan risiko cuaca buruk di kota-kota seperti Tallahassee, Florida, Albany, Georgia, dan Panama City, Florida di pagi hari dan berlanjut hingga sore hari.Gangguan transportasi lebih lanjut dilaporkan oleh Amtrak.Pengangkut kereta penumpang membatalkan beberapa kereta ke Boston, serta melintasi Midwest.Selain itu, sebagian jalan raya antarnegara bagian I-95 yang sibuk ditutup di Carolina Utara.Pada tengah hari Minggu, sekitar 235.000 pelanggan kehilangan aliran listrik di tenggara, termasuk lebih dari 150.000 di Carolina, menurut situs PowerOutage.US, meskipun tampaknya beberapa pelanggan kembali online pada malam hari.Salju pertama tahun 2024 disambut dengan rasa lega di Amerika Serikat.“Musim dingin di New England seharusnya disertai salju,” kata Jesse Floyd, 57, dari Boxborough, Massachusetts. “Sudah terlalu lama sejak badai besar terakhir. Saya tidak sabar untuk keluar dan bermain sepatu salju.”“Saya mengharapkan lebih banyak salju,” kata Walter Lark, 35, saat dia dan putranya Ira, 3, berjalan melewati lingkungan College Hill di Providence, Rhode Island.Di pusat ski West Mountain, di Queensbury, New York, salah satu pemiliknya, Spencer Montgomery, mengeluh bahwa tidak ada satupun salju di halaman rumput selama beberapa minggu terakhir dan bisnis turun 80 persen selama liburan.Dia mengatakan hujan salju baru-baru ini akan membuat orang berpikir untuk bermain ski lagi.“Ini seperti menjalankan sebuah restoran dan masyarakat kehilangan selera,” kata Montgomery. “Itulah fungsi salju alami. Itu membuat orang lapar.”[IT/r]