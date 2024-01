IDF Mengumumkan 'Pergeseran' Operasi Gaza

Israeli soldiers near the Gaza border in southern Israel

IslamTimes - Militer Zionis Israel mengatakan mereka akan beralih ke fase yang tidak terlalu intensif dalam perang melawan Hamas, dan menunjukkan bahwa mereka akan lebih mengandalkan misi bedah setelah berbulan-bulan pertempuran sengit di Gaza.

Juru bicara senior militer Israel mengatakan konflik akan segera memasuki babak baruKepala juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Laksamana Muda Daniel Hagari, mengumumkan perubahan tersebut pada hari Senin (8/1), mengatakan kepada New York Times bahwa kelompok tentara yang lebih kecil akan melakukan lebih banyak serangan, dibandingkan dengan manuver skala besar pada tahap awal perang di daerah kantong Palestina.“Perang telah mengubah satu tahapan,” kata Hagari kepada NYT, sambil menambahkan, “peralihan ini tidak akan dilakukan secara seremonial. Ini bukan tentang pengumuman yang dramatis.”Meskipun operasi IDF sebelumnya terfokus di utara Gaza, mereka akan terus bergerak ke selatan, di sekitar kota-kota seperti Khan Younis dan Deir al-Balah, kata laksamana tersebut. Dia mencatat bahwa dia memperkirakan bantuan kemanusiaan tambahan akan masuk ke wilayah yang terkepung, di mana kelompok hak asasi manusia dan organisasi internasional, termasuk PBB, telah memperingatkan akan kekurangan barang-barang penting seperti makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.Dalam konferensi pers reguler pada hari Senin, Hagari menjelaskan bahwa meskipun masih ada “operasi dan senjata teror” di Gaza utara, mereka tidak “berfungsi dalam kerangka militer yang terorganisir dan sekarang kami beroperasi di sana dengan cara [yang berbeda], dan dengan perpaduan kekuatan yang berbeda.”Menurut pejabat AS yang tidak disebutkan namanya yang dikutip oleh New York Times, Zionis Israel telah memangkas jumlah pasukan di Gaza utara lebih dari setengah dari 50.000 tentara yang sebelumnya ditempatkan di sana. Staf pemerintahan lainnya juga mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa masa transisi harus berakhir pada akhir Januari, mengutip diskusi pribadi antara pejabat Amerika dan Zionis Israel.Kepala pertahanan Zionis Israel, Yoav Gallant, membuat pengumuman serupa, mengatakan kepada Wall Street Journal pada hari Minggu (7/1) bahwa IDF akan beralih dari “fase manuver perang yang intens” ke “berbagai jenis operasi khusus.” Namun, ia kemudian mengklarifikasi bahwa perubahan tersebut akan segera terjadi, dan belum terjadi.“Kita perlu mempertimbangkan besarnya jumlah warga sipil,” kata Gallant kepada Journal, seraya menambahkan bahwa perubahan tersebut akan “membutuhkan waktu” untuk diterapkan.Konflik terbaru di Gaza meletus setelah serangan teroris Hamas yang mematikan pada 7 Oktober terhadap Israel, yang menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar adalah warga sipil, dan menyebabkan sedikitnya 240 orang ditangkap oleh militan Palestina. IDF menanggapinya dengan serangan udara besar-besaran selama berbulan-bulan dan serangan darat besar-besaran, menyebabkan sebagian besar wilayah kantong itu hancur dan menewaskan lebih dari 23.000 orang, menurut pejabat kesehatan setempat. Diperkirakan 2 juta warga Palestina terpaksa mengungsi dari rumah mereka akibat pertempuran tersebut.[IT/r]