Media Israel Melaporkan Pertemuan 'Menegangkan' antara Blinken dan Netanyahu

Pertemuan tatap muka yang dilaporkan "menegangkan" antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dilaporkan pada hari sebelumnya oleh media Zionis Israel.Kantor Netanyahu menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang lazim mengenai pertemuan tersebut, sebuah penyimpangan yang mengisyaratkan potensi perselisihan dengan Blinken.Laporan Channel 12 Israel menunjukkan kesenjangan yang semakin besar dalam pandangan mengenai genosida yang sedang berlangsung antara AS dan Zionis Israel, dengan Washington diduga “kehabisan kesabaran,” meskipun mereka memasok amunisi dan bom untuk genosida yang sedang berlangsung.Perbedaan yang semakin besar telah mendorong Perdana Menteri Netanyahu untuk memilih tidak tampil bersama Menteri Blinken pada konferensi pers mendatang, seperti yang disorot oleh Channel 12.Bertemu dengan @IsraeliPM dan menegaskan kembali dukungan kami terhadap hak Israel untuk mencegah terjadinya peristiwa 7 Oktober lagi.Saya juga menekankan pentingnya menghindari kerugian sipil, melindungi infrastruktur sipil, dan memastikan distribusi bantuan kemanusiaan di seluruh Gaza. pic.twitter.com/1g7h27Ci8f— Sekretaris Antony Blinken (@SecBlinken) 9 Januari 2024Sebelumnya hari ini, sebuah laporan oleh Axios mengungkapkan bahwa para pejabat Zionis Israel memberi tahu Blinken bahwa Zionis “Israel” mengkondisikan kembalinya warga Palestina ke rumah mereka di Gaza Utara dengan kesepakatan pembebasan tawanan yang baru.Dalam kunjungannya ke Zionis “Israel”, Blinken memperluas beberapa tujuan dalam agenda AS, termasuk masalah pemindahan paksa warga Palestina karena mesin perang pendudukan dengan sengaja menargetkan dan menghancurkan daerah pemukiman dan kompleks, sehingga memaksa warga Palestina keluar.Dalam konferensi pers dengan Pangeran Qatar di Doha pada hari Minggu, Blinken mengatakan warga Palestina harus kembali ke Gaza Utara begitu kondisinya memungkinkan, dan menekankan "Mereka tidak bisa dan tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan Gaza."Di sisi lain, para pejabat Zionis Israel bertujuan untuk menggunakan kembalinya warga Palestina ke Gaza Utara sebagai pengaruh ketika mereka bergegas untuk mendapatkan kesepakatan pembebasan tawanan.“Kami tidak akan mengizinkan warga Palestina kembali ke rumah mereka di Gaza utara jika tidak ada kemajuan dalam pembebasan sandera,” kata seorang pejabat senior Zionis Israel.“Ada sandera Zionis Israel dan Amerika yang masih ditahan di Gaza. Kami pikir kami akan tahu dalam beberapa minggu apakah kesepakatan baru untuk membebaskan mereka mungkin dilakukan atau tidak,” kata yang lain.Para pejabat Zionis Israel mengabaikan dampak dari tindakan mereka, sehingga menghambat kemajuan dalam pembuatan kesepakatan penyanderaan baru. Perdana Menteri Qatar dan para pejabat memberi tahu keluarga enam tawanan AS-Zionis Israel di Doha bahwa pembunuhan pejabat senior Hamas Saleh al-Arouri baru-baru ini di Beirut telah secara signifikan mempersulit upaya untuk mendapatkan kesepakatan baru, menurut Axios.[IT/r]