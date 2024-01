Houthi Melancarkan Serangan Rudal yang ‘Kompleks’

US guided-missile destroyer in the Red Sea

IslamTimes - Kelompok Houthi Yaman telah menembakkan puluhan rudal dan drone ke arah jalur pelayaran Laut Merah dalam salah satu serangan terbesar kelompok tersebut hingga saat ini. Pentagon menyebut serangan itu sebagai operasi yang “kompleks”, namun mengklaim telah berhasil menggagalkan serangan tersebut.

Angkatan Laut AS menjatuhkan rentetan proyektil yang masuk dalam serangan terakhirKomando Pusat AS (CENTCOM), yang mengawasi operasi di Timur Tengah dan Asia Tengah, mengumumkan upaya serangan tersebut pada hari Selasa (9/1), mengatakan bahwa beberapa rudal anti-kapal dan drone diluncurkan “dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi ke Laut Merah Selatan. ”Delapan belas drone serangan satu arah, dua rudal jelajah, dan satu rudal balistik ditembak jatuh oleh F-18 Amerika dan sejumlah kapal perang AS dan Inggris yang berbasis di wilayah tersebut, lanjut CENTCOM, menambahkan “Tidak ada korban luka atau kerusakan yang dilaporkan.”Serangan rudal dan drone tersebut menandai serangan ke-26 Houthi terhadap jalur pelayaran komersial di Laut Merah sejak 19 November, menurut komando AS. Kelompok bersenjata, yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman, telah berjanji untuk meningkatkan operasi setelah serangan Israel di Gaza, yang diluncurkan sebagai tanggapan atas serangan teroris Hamas yang mematikan akhir tahun lalu.Pada bulan November, kelompok Houthi menyatakan bahwa semua kapal “milik Zionis Israel atau yang berhubungan dengan mereka” akan menjadi “target yang sah,” menyusul serangan balasan Israel di Gaza, dan kemudian merilis rekaman dramatis yang menunjukkan para pejuang menangkap sebuah kapal yang diduga terkait dengan kapal negara Yahudi. Laporan selanjutnya menunjukkan bahwa kapal tersebut dioperasikan oleh sebuah perusahaan Jepang, berbendera Bahama dan membawa awak internasional, tetapi sebagian dimiliki oleh pengusaha Zionis Israel Rami Ungar.Sumber-sumber militer AS yang dikutip oleh CNN mengkonfirmasi bahwa tiga kapal perusak Amerika membantu menetralisir rudal-rudal Houthi pada hari Selasa (9/1), namun menyebutkan jumlah total proyektil yang jatuh adalah 24. Masih belum jelas apakah mereka ditembakkan pada waktu yang sama atau dari lokasi yang sama, meskipun satu diantaranya tidak disebutkan namanya. Pejabat mengatakan rincian tambahan akan dibagikan jika tersedia.Kelompok Houthi belum mengomentari serangan terbaru ini dalam sebuah pernyataan resmi, namun seorang pejabat militer yang tidak disebutkan namanya dari kelompok tersebut mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pasukannya telah “menargetkan sebuah kapal yang terkait dengan Zionis Israel di Laut Merah,” tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.Laut Merah berfungsi sebagai pusat transit utama produk minyak bumi di kawasan ini, dengan hampir 10% perdagangan minyak global dan barang senilai $1 triliun melewati Selat Bab el-Mandeb yang sempit setiap tahunnya.[IT/r]