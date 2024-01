Penasihat Utama Biden Diam-diam Mengunjungi Qatar untuk Membahas Tawanan Israel

Brett McGurk, The US President Joe Biden's top Middle East advisor

IslamTimes - Penasihat utama Timur Tengah Presiden AS Joe Biden, Brett McGurk, telah bertemu dengan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdelrahman Al Thani, untuk membahas tawanan Israel di tengah meningkatnya ketegangan regional.

Kunjungan sederhana yang dilakukan oleh penasihat utama Timur Tengah Presiden AS Joe Biden, Brett McGurk, ke Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdelrahman Al Thani terjadi di Doha, namun tetap tidak terdeteksi, karena AS tidak mengumumkan kunjungan tersebut dan tidak menerbitkan laporan mengenai pertemuan keduanya.McGurk berbicara dengan PM Qatar, mengetahui bahwa Qatar merupakan sekutu utama Washington di kawasan dan, bersama Mesir, telah memainkan peran penting sebagai mediator dalam perang di Jalur Gaza.Menurut sumber yang dikutip oleh Axios, keduanya membahas ketegangan regional dan “upaya untuk menjamin pembebasan” tawanan Israel yang ditahan oleh Perlawanan Palestina di Jalur Gaza.Laporan Axios juga menggarisbawahi bahwa Qatar telah menyampaikan pesan kepada Iran dan gerakan Ansar Allah di Yaman atas perintah Washington, mengklaim bahwa hal itu adalah cara untuk mengurangi ketegangan.Menyusul pembunuhan Wakil Kepala Biro Politik Hamas, Saleh al-Arouri, proses negosiasi dilaporkan menjadi lebih rumit dan ketegangan meningkat karena risiko perluasan perang juga mencapai tingkat yang berbahaya.Perjalanan McGurk terjadi setelah kunjungan regional Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, di mana ia secara aktif terlibat dalam pembicaraan mengenai perang di Gaza dan meningkatnya ketegangan regional, dengan harapan dapat menjadi landasan bagi solusi Amerika.Siapa McGurk?Secara signifikan, McGurk secara historis aktif di Timur Tengah, lebih khusus lagi dalam dokumen tentang invasi dan pendudukan Irak dan strategi AS untuk melawan Iran.Antara tahun 2005 dan 2009, McGurk, di bawah pemerintahan Bush, ditugaskan sebagai Direktur untuk Irak dan kemudian sebagai Asisten Khusus Presiden AS dan Direktur Senior untuk Irak dan Afghanistan.Pada tahun 2007, McGurk, menurut situs web pemerintah AS, adalah "salah satu arsitek utama strategi yang dikenal sebagai 'Surge' bersama Presiden Bush." Strategi ini mengakibatkan gelombang pasukan AS di Irak, lebih dari 20.000 tentara, yang diklaim berfungsi untuk "mengamankan" dan "menstabilkan" Kegubernuran Bagdad dan al-Anbar di Irak.Pada tahun 2008, McGurk menjabat sebagai negosiator dan koordinator utama mengenai pembicaraan bilateral antara AS dan Pemerintah Irak mengenai Perjanjian Kerangka Strategis jangka panjang dan Perjanjian Keamanan untuk mengatur apa yang ditetapkan sebagai "kehadiran sementara pasukan AS" dan "normalisasi hubungan bilateral antara Irak dan Amerika Serikat."Pada masa pemerintahan mantan Presiden AS Barack Obama, McGurk ditugaskan sebagai Penasihat Senior di Biro Urusan Timur Dekat "dengan fokus pada Irak dan inisiatif regional lainnya." Selain itu, ia menjabat sebagai penasihat khusus untuk Staf Keamanan Nasional, dan sebagai Penasihat Senior sejumlah duta besar AS di Irak.Pada tahun 2015, McGurk ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Koalisi Global untuk Melawan ISIS.Posisi dan periode waktu ini bertepatan dengan kebangkitan Poros Perlawanan dan perluasannya, ketika ISIS dan proksi yang didukung AS dikalahkan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, banyak pertanyaan yang muncul mengenai mengapa AS merahasiakan pertemuan antara “arsitek” politik AS di Timur Tengah dan sekutu utama AS di kawasan tersebut di tengah meningkatnya ketegangan dan klaim upaya untuk meredakan eskalasi yang sama.Media Zionis Israel melaporkan pertemuan 'menegangkan' antara Blinken dan NetanyahuPertemuan tatap muka yang dilaporkan "menegangkan" antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dilaporkan pada hari sebelumnya oleh media Israel.Kantor Netanyahu menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang lazim mengenai pertemuan tersebut, sebuah penyimpangan yang mengisyaratkan potensi perselisihan dengan Blinken.Laporan Channel 12 Israel menunjukkan kesenjangan yang semakin besar dalam pandangan mengenai genosida yang sedang berlangsung antara AS dan Israel, dengan Washington diduga “kehabisan kesabaran,” meskipun mereka memasok amunisi dan bom untuk genosida yang sedang berlangsung.Perbedaan yang semakin besar telah mendorong Perdana Menteri Netanyahu untuk memilih untuk tidak tampil bersama Menteri Blinken pada konferensi pers mendatang, seperti yang disorot oleh Channel 12.[IT/r]