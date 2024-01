Yordania Menjadi Tuan Rumah Pertemuan Puncak Tiga Pihak untuk Gencatan Senjata di Gaza

Jordanian King Abdullah, Egypt President, Abdel Fattah el-Sissi, and Palestinian President Mahmoud Abbas, to discuss the situation in the Gaza Strip.

IslamTimes - Raja Yordania Raja Abdullah II hari Rabu (10/1) menjadi tuan rumah perundingan puncak di kota pelabuhan Aqaba di Yordania dengan para pemimpin Mesir, Abdel Fattah el-Sissi, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, untuk membahas situasi di Jalur Gaza.

Pertemuan puncak tiga pihak untuk membahas gencatan senjata di Gaza sedang berlangsung di Yordania.Tujuan dari pertemuan puncak ini adalah untuk membahas “perkembangan berbahaya di Gaza dan situasi di Tepi Barat,” menurut Raja Abdullah II.Dia menambahkan bahwa pertemuan puncak ini diadakan sebagai bagian dari upaya “untuk mengoordinasikan posisi Arab untuk mendorong gencatan senjata segera di Gaza dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan tidak terputus.”Penting untuk dicatat bahwa peristiwa ini terjadi di tengah tur regional Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken "untuk berupaya mencegah perluasan konflik di wilayah tersebut."Peringatan untuk BlinkenMenteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengadakan pertemuan pada hari Minggu dengan Raja Yordania Abdullah II. Selain itu, ia mengunjungi gudang Program Pangan Dunia di Amman sebagai bagian dari misi diplomatik mendesaknya di Timur Tengah untuk mencegah eskalasi perang Zionis Israel di Gaza.Raja Abdullah II “memperingatkan dampak bencana” perang di Gaza sambil menyerukan AS untuk segera melakukan gencatan senjata, demikian pernyataan Pengadilan Kerajaan.Dia juga menekankan bahwa Yordania dengan tegas menolak pemindahan paksa warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, dan menambahkan, “Kami menolak upaya untuk memisahkan Gaza dan Tepi Barat karena hal tersebut merupakan perpanjangan dari satu kesatuan negara Palestina.”[IT/r]