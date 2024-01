Angkatan Laut Iran Menyita Kapal Tanker Minyak AS atas Perintah Pengadilan

St Nikolas Tanker Marshall Islands-flagged sized by Iranian fprces

IslamTimes - Angkatan Laut Republik Islam Iran telah mengumumkan penyitaan sebuah kapal tanker minyak Amerika dengan perintah pengadilan di Laut Oman.

Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) mengidentifikasi kapal tanker St Nikolas berbendera Kepulauan Marshall, dan mengatakan kapal itu ditumpangi sekitar pukul 7:30 pagi (0330 GMT) di lepas pantai Sohar di Oman dan mengubah arah menuju Bandar-e-Jask di Iran.Ambrey, sebuah perusahaan risiko maritim Inggris, mengatakan kapal tanker yang baru diganti namanya itu sebelumnya dituntut dan didenda karena membawa minyak Iran, yang disita oleh otoritas AS.“Iran sebelumnya telah mengambil tindakan terhadap mereka yang dituduh bekerja sama dengan AS,” tambahnya.Kapal itu memuat 145.000 ton minyak mentah di Basra, Irak dan menuju Aliaga di Turki melalui Terusan Suez, kata perusahaan manajemen kapal tanker Empire Navigation yang berbasis di Yunani.Agustus lalu, Angkatan Laut Amerika membongkar muatan minyak curian Iran senilai sekitar $56 juta di pelabuhan Texas, meskipun ada peringatan dari Iran dan setelah perusahaan minyak Amerika menahan godaan untuk menyentuh kapal tanker berkapasitas 800.000 barel tersebut karena takut akan pembalasan Iran di Perairan Teluk Persia. .Keputusan itu diambil ketika Iran memperingati 70 tahun kudeta militer yang direkayasa CIA terhadap PM Iran saat itu, Mohammad Mosaddeq.Kapal tanker Suez Rajan berbendera Kepulauan Marshall yang membawa minyak Iran disita secara ilegal oleh Washington pada April 2023 dengan kedok “operasi penegakan sanksi” dan dipandu menuju pelabuhan Texas.Hal ini terjadi beberapa hari setelah sekelompok senator AS dan perwakilan DPR, atas perintah lobi Zionis Israel di Washington, mulai meningkatkan tekanan pada pemerintahan Joe Biden untuk menurunkan kapal tanker tersebut, tanpa mempertimbangkan kemungkinan dampaknya.Ini bukan pertama kalinya AS mengambil langkah tidak konvensional dengan menyita kiriman negara berdaulat di perairan internasional.Pada Mei 2022, AS menyita kapal Pegas yang dioperasikan Rusia, yang membawa minyak Iran di lepas pantai Karystos dekat Yunani untuk mengirimkan muatan minyak ke AS, tetapi pengadilan Yunani memutuskan untuk tidak melakukan tindakan tersebut.Pada bulan Februari 2021, Washington menyita sebuah kapal tanker yang membawa minyak Iran di lepas pantai kota Fujairah di Emirat dan menjual lebih dari satu juta barel minyak yang disita dari kapal tersebut seharga $110 juta, atau $55 per barel.[IT/r]