China ke AS: Berhenti Mengirimkan Sinyal yang Salah kepada Separatis ‘Kemerdekaan Taiwan’

Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning

​​​​​​​IslamTimes - China telah menegaskan kembali penolakannya terhadap kontak resmi apa pun antara Amerika Serikat dan China Taipei, dan mendesak Washington untuk berhenti mengirimkan sinyal yang salah kepada pasukan separatis di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning menyampaikan pernyataan tersebut pada konferensi pers rutin pada hari Rabu (10/1), sehari setelah duta besar de facto Taiwan untuk AS bertemu dengan Mike Johnson, ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS.“Hanya ada satu China di dunia. Taiwan adalah bagian integral dari China. China dengan tegas menentang AS melakukan segala bentuk kontak resmi dengan wilayah Taiwan,” kata Ning.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa AS “perlu dengan sungguh-sungguh mematuhi prinsip satu Tiongkok dan ketentuan dari tiga komunike bersama China-AS, menangani masalah terkait Taiwan dengan hati-hati dan benar, dan menghentikan kontak resmi dengan wilayah Taiwan.”Juru bicara China lebih lanjut meminta AS untuk berhenti mengirimkan sinyal yang salah kepada apa yang disebut sebagai kekuatan “kemerdekaan” Taiwan dan menahan diri untuk tidak ikut campur dalam pemilihan umum di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut.Ning juga menekankan bahwa upaya otoritas Partai Progresif Demokratik (DPP) untuk meminta dukungan dari Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk “kemerdekaan Taiwan” tidak akan berhasil.China memiliki kedaulatan atas China Taipei, dan berdasarkan kebijakan "Satu China", hampir semua negara di dunia mengakui kedaulatan tersebut. AS juga mengakui kedaulatan China atas pulau tersebut, namun telah lama mendekati Taipei dalam upaya untuk membuat bingung Beijing.Pemerintah China sangat menentang negara-negara lain yang menjalin hubungan resmi dan diplomatik dengan China Taipei dan secara konsisten memperingatkan AS dan negara-negara lain agar tidak terlibat dengan pemerintah yang memproklamirkan diri di Taipei.Perkembangan terakhir ini terjadi hanya beberapa hari menjelang pemilihan umum penting di China Taipei, yang dapat mendorong pulau yang tidak patuh ini secara politik lebih dekat atau lebih jauh dari Beijing.China: Kandidat presiden DDP Taiwan ‘berbahaya'Sementara itu, China telah memperingatkan "bahaya ekstrim" yang akan dihadapi oleh calon presiden dari partai berkuasa di Taiwan, Lai Ching-te, dan mengatakan bahwa ia akan terus mendorong kegiatan separatis jika ia berkuasa.Chen Binhua, juru bicara Kantor Urusan China Taiwan di bawah Dewan Negara, menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (11/1), menambahkan bahwa Beijing berharap mayoritas rakyat Taiwan “membuat pilihan yang tepat” menjelang pemilu penting.“Saya dengan tulus berharap mayoritas warga Taiwan menyadari betapa buruknya garis ‘kemerdekaan Taiwan’ DPP dan bahaya ekstrem yang dipicu oleh Lai Ching-te dalam konfrontasi dan konflik lintas Selat, dan untuk membuat pilihan yang tepat di persimpangan jalan tersebut,” katanya.Pada 13 Januari, Taiwan akan mengadakan pemilihan presiden dan parlemen.Tsai Ing-wen yang merupakan presiden Taiwan berasal dari DPP. Sesuai tradisi, DPP menganjurkan kemerdekaan bagi pulau tersebut. Taipei mengklaim pulau itu terus-menerus berada di bawah ancaman militer dari China. Beijing membantah tuduhan itu.Ancaman yang dirasakan oleh Taiwan telah menjadi dalih bagi Tsai untuk membeli senjata dari Amerika Serikat, pemasok senjata terbesar di pulau itu, namun justru membuat Beijing marah.[IT/r]