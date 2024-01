Iran Mendesak ICJ untuk Tidak Menyerah pada Tekanan AS, dan Memperlakukan Tuduhan terhadap Israel secara Tidak Memihak

People raise flags and placards as they gather around a statue of late South African president Nelson Mandela

IslamTimes - Iran telah mendesak Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memperlakukan tuduhan yang diajukan Afrika Selatan terhadap rezim Zionis Israel secara “tidak memihak” dan tidak menyerah pada tekanan AS.

“Kami berharap dan ingin Mahkamah Internasional menyelidiki secara tidak memihak pengaduan Afrika Selatan dan beberapa pemerintah lain terhadap rezim Zionis mengenai kejahatan terhadap rakyat Gaza dan tidak menyerah pada tekanan politik dan non-politik AS. ,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kan'ani, Kamis (11/1).Dia mengatakan rezim Zionis Israel dan AS berusaha mencapai tujuan mereka di bidang politik dan media karena kegagalan mereka di medan perang Gaza tetapi bangsa Palestina lebih sadar daripada membiarkan keinginan mereka menjadi kenyataan.Kan'ani juga mengatakan bahwa salah satu pencapaian terpenting dari Operasi Badai Al-Aqsa adalah jatuhnya kerajaan media AS-Zionis Israel dalam menciptakan narasi palsu global yang berpihak pada rezim Zionis Israel, mengubah kedudukan kaum tertindas dengan penindas. .“Tidak diragukan lagi, masa depan adalah milik Palestina dan bangsa Palestina,” tegas Kan’ani, seraya menambahkan bahwa upaya Washington dalam melaksanakan rencana politik AS-Zionis akan menemui kegagalan.Dia lebih lanjut menekankan bahwa pembunuhan lebih dari 110 jurnalis selama hampir seratus hari terakhir di Gaza menunjukkan ketakutan Israel terhadap terungkapnya kebenaran.‘Zionis Israel lebih putus asa dari sebelumnya’Juga dalam sambutannya, Kan’ani mengatakan bahwa lebih dari tiga bulan setelah perang Gaza, “rezim Zionis menjadi lebih putus asa dari sebelumnya dan bangsa Palestina menjadi lebih kuat dan lebih tabah dari sebelumnya.”“Saat ini, Poros Perlawanan lebih koheren, tangguh dan bersatu dibandingkan sebelumnya, dan para pendukung rezim Zionis palsu, termasuk rezim AS, lebih dipermalukan dibandingkan sebelumnya,” tambahnya.Juru bicara tersebut juga mencatat bahwa Amerika Serikat bukan hanya bagian dari perang Gaza, melainkan keseluruhan perang dari awal hingga akhir.“Amerikalah yang melakukan segala upaya politik, media, hukum dan militer untuk mencegah keruntuhan rezim Zionis. Setelah Operasi Badai Al-Aqsa, rezim AS menghabiskan sedikit kredibilitasnya terhadap rezim Zionis, dan saat ini rezim tersebut dianggap kalah perang.”Akar penyebab Operasi Badai Al-AqsaLebih lanjut ia menjelaskan bahwa AS mengkhawatirkan status rezim Zionis Israel, namun akar penyebab Operasi Badai Al-Aqsa terletak pada 75 tahun pendudukan Israel di Palestina.“Penghinaan terhadap kesucian agama dan Islam yang dilakukan rezim Israel dan serangan terus menerus terhadap Masjid Al-Aqsa menjadi penyebab utama Operasi Badai Al-Aqsa,” tambahnya.Kan’ani menggambarkan alasan lain di balik Operasi Badai Al-Aqsa karena pelanggaran terus menerus terhadap hak asasi manusia dan hak-hak yang diakui secara internasional oleh rezim Israel dengan dukungan penuh AS telah menyebabkan operasi baru-baru ini.“Operasi Badai Al-Aqsa mengungkap wajah sebenarnya rezim Zionis dan pembela hak asasi manusia di seluruh dunia dan juga mengubah keseimbangan strategis yang berpihak pada Palestina,” ujarnya.Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (10/1), Kementerian Luar Negeri Iran menyuarakan dukungannya terhadap keputusan Afrika Selatan untuk mengajukan kasus terhadap Israel di Mahkamah Internasional.Pernyataan tersebut menyerukan dukungan kuat masyarakat internasional untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku kejahatan di Gaza dan menyatakan dukungannya terhadap perlawanan sebagai langkah pembebasan dan hak sah yang diakui oleh hukum internasional bagi bangsa Palestina dalam perjuangan melawan pendudukan.Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap Israel pada akhir Desember, setelah hampir tiga bulan agresi Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan sidang pertama dilaksanakan pada hari Kamis dan sidang berikutnya akan dilaksanakan pada hari Jumat.Sejak dimulainya agresi, Zionis Israel telah membunuh lebih dari 23.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Lebih dari 59.000 warga Palestina juga terluka.[IT/r]