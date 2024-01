Djibouti Menolak Permintaan AS untuk Memasang Peluncur Rudal Melawan Yaman

Djibouti's Prime Minister Abdul-Qadir Kamil Muhammad

IslamTimes - Djibouti mengatakan pihaknya tidak mengizinkan lahannya digunakan untuk perang melawan Yaman.

Djibouti menolak memasang peluncur rudal anti-Yaman di Laut Merah, sesuai tuntutan AS, kata Perdana Menteri Djibouti Abdul-Qadir Kamil Muhammad.Dalam wawancara dengan BBC, Perdana Menteri Djibouti mengatakan AS diizinkan mengerahkan sistem pertahanan udara MIM-104 Patriot di wilayahnya untuk melindungi instalasi militer Amerika di negara tersebut dari serangan Yaman.Namun, AS tidak diberi keleluasaan untuk menggunakan Djibouti sebagai basis perang melawan Yaman.DJIBOUTI DALAM CROSSHAIRS SAAT AS SIAP MENGENDALIKAN LAUT MERAH DAN MENINGKAT TERHADAP HOUTHISKarena AS diperkirakan akan berperang melawan Yaman atas nama Zionis Israel, sistem rudal pertahanan udara (SAM) MIM-104 Patriot AS telah dikerahkan di Camp Lemonnier, Djibouti,… pic.twitter.com/IX1SPmPZG9— Daljir Media (@radiodaljir) 11 Januari 2024Hal ini terjadi setelah negara Afrika tersebut mengumumkan keberatannya untuk ikut serta dalam Operasi Penjaga Kemakmuran koalisi angkatan laut pimpinan AS di Laut Merah, yang bertujuan untuk menggagalkan operasi Yaman terhadap kapal-kapal terkait Zionis Israel yang transit di rute maritim penting tersebut.Menteri Luar Negeri Djibouti Mahmoud Ali Youssouf menegaskan bahwa negaranya tidak mengutuk serangan dari Sanaa di Laut Merah dan Bab al-Mandab, dan menganggapnya sebagai "bantuan yang sah bagi Palestina."Youssouf menyatakan Djibouti enggan berpartisipasi dalam aliansi tersebut meski penangguhan perdagangan maritim di Bab al-Mandab berpotensi merugikan perekonomian Djibouti.Dia menekankan bahwa perdagangan maritim merupakan bagian penting dari pendapatan nasional Djibouti, dan jika Bab al-Mandab ditutup, “perekonomian akan runtuh.”Youssouf menyimpulkan dengan mengatakan, "Jika Palestina tidak mendapatkan bantuan di tempat lain, semoga Tuhan memberkati bantuan yang diberikan oleh warga Yaman."Yaman mengecam resolusi DK PBB sebagai ‘permainan politik’Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB menyetujui Resolusi 2722 yang dipimpin oleh Amerika Serikat, yang mendesak Angkatan Bersenjata Yaman untuk menghentikan aktivitas mereka di Laut Merah, menurut koresponden Sputnik pada hari Rabu (10/1).Resolusi tersebut “menuntut agar Houthi segera menghentikan semua serangan yang menghambat perdagangan global dan melemahkan hak dan kebebasan navigasi serta perdamaian dan keamanan regional, dan selanjutnya menuntut agar Houthi segera melepaskan Pemimpin Galaxy dan awaknya,” menurut resolusi tersebut. teks.Seorang anggota Dewan Politik Tertinggi di Yaman, Mohammed Ali Al-Houthi, menekankan bahwa “Amerika Serikat adalah pihak yang melanggar hukum internasional,” mengomentari resolusi DK PBB.Dalam sebuah postingan di X, al-Houthi mengatakan: “Keputusan yang diambil [PBB] mengenai keamanan navigasi di Laut Merah adalah permainan politik,” dan menekankan bahwa “Amerika Serikat adalah pihak yang melanggar hukum internasional.”Al-Houthi lebih lanjut menuntut agar entitas Zionis Israel “segera menghentikan semua serangan yang menghambat dan mengakhiri kehidupan di Gaza dan melemahkan hak, kebebasan, serta perdamaian dan keamanan regional.”[IT/r]