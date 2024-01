Kegagalan Dana Beku: Gedung Putih Mendukung RUU untuk Menyita Aset Rusia

Russian flag in the front of Russian Embassy in Washington

IslamTimes - Bloomberg melaporkan bahwa Gedung Putih mendukung rancangan undang-undang yang akan menyita dana beku Rusia dan mentransfernya ke Kiev sebagai bantuan luar negeri.

Gedung Putih mendukung rancangan undang-undang yang akan menyita dana beku Rusia dan mentransfernya ke Kiev sebagai bantuan luar negeri, Bloomberg melaporkan mengutip catatan dari Dewan Keamanan Nasional AS (NSC) kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat.NSC mengungkapkan bahwa pemerintah AS “secara prinsip menyambut baik rancangan undang-undang tersebut”, dan menambahkan bahwa rancangan undang-undang tersebut “akan memberikan wewenang yang diperlukan bagi lembaga eksekutif untuk menyita aset-aset kedaulatan Rusia demi kepentingan Ukraina.”Pada saat yang sama, laporan tersebut mengatakan bahwa AS lebih memilih berkonsultasi dengan negara-negara G7 untuk menghindari timbulnya ketidakpercayaan terhadap perilaku keuangan AS.Hal ini terjadi setelah AS dan kawan-kawan meloloskan litigasi REPO, Undang-Undang Pembangunan Kembali Kesejahteraan Ekonomi dan Peluang bagi Ukraina, yang akan mengizinkan penyitaan dana Rusia ke Kiev untuk tujuan pembangunan kembali sampai Rusia mundur dari Ukraina dan memberikan kompensasi kepada negara tersebut atas kerusakan yang disebabkan oleh Ukraina. perang.Kremlin memperingatkan terhadap rencana pencurian dana RusiaNamun, pada akhir Desember, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov memperingatkan bahwa upaya untuk memanfaatkan aset Rusia yang dibekukan sebagai dana untuk Ukraina akan menemui konsekuensinya.The New York Times sebelumnya mengungkapkan bahwa AS dan sekutunya di Eropa, yang mengalami kesulitan dalam mengirimkan dana ke Ukraina, telah mempertimbangkan alokasi dana beku Rusia sebesar $300 miliar ke Ukraina sebagai bantuan militer.Dalam sebuah pernyataan, Peskov mengatakan, “Mereka yang mencoba untuk memulai hal ini, dan mereka yang akan menerapkannya, harus memahami bahwa Rusia tidak akan pernah membiarkan mereka yang melakukan hal ini sendirian. Dan Rusia akan terus menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan hukum, baik internasional, nasional. , dan sebaliknya. Dan hal ini, tentu saja, – baik orang Eropa maupun Amerika sangat memahami hal ini – akan mempunyai konsekuensi hukum bagi mereka yang memprakarsai dan menerapkannya."Dia menambahkan bahwa upaya untuk menyita aset-aset Rusia selalu menjadi topik perenungan di antara AS dan UE, namun hal ini sangat melanggar hukum, tidak dapat diterima, dan dapat membawa kerusakan pada keuangan global dan sistem internasional.[IT/r]