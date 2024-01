Laporan: AS Akan Mengirim Delegasi ke Taiwan 

Taipei Taiwan China

IslamTimes - Amerika Serikat berencana mengirim delegasi ke Taiwan setelah pemilihan presiden akhir pekan ini di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri di China, menurut laporan beberapa media pada hari Kamis (11/1).

Pemerintahan Biden diyakini akan membentuk sekelompok mantan pejabat senior untuk bertemu dengan presiden berikutnyaKelompok tidak resmi tersebut diperkirakan terdiri dari mantan pejabat senior AS yang akan bertemu dengan pemenang pemilu, kata sumber di pemerintahan Biden kepada pers tanpa memberikan rincian berapa banyak orang yang diperkirakan akan hadir.Namun Financial Times menyatakan bahwa Gedung Putih diduga telah menunjuk mantan Wakil Menteri Luar Negeri James Steinberg, seorang Demokrat, dan mantan Penasihat Keamanan Nasional Partai Republik Stephen Hadley untuk memimpin delegasi bipartisan.Seorang pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa pertemuan tatap muka seperti itu akan menjadi “cara paling efektif” untuk berhubungan dengan pemerintahan baru Taiwan dan menyampaikan kebijakan AS, seraya menambahkan bahwa Washington yakin langkah seperti itu akan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di kawasan. .Menurut juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Kate Waters, tindakan tersebut juga akan “konsisten” dengan 'kebijakan Satu China' dan status quo, karena kunjungan delegasi hanya akan dilakukan setelah pemilu diadakan untuk memastikan bahwa Washington tidak dianggap sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai mendukung kandidat atau partai tertentu dalam pemilu.Sebagai tanggapan, Beijing telah mendesak Washington untuk “menahan diri dari campur tangan dalam pemilu di wilayah Taiwan dalam bentuk apa pun, untuk menghindari kerusakan serius pada hubungan China-AS.”Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menekankan bahwa Beijing dengan tegas menentang pertukaran resmi apa pun antara Washington dan Taipei dan menegaskan kembali bahwa Taiwan adalah bagian integral dari Tiongkok.Taiwan – yang secara resmi disebut Republik China – telah memerintah sendiri sejak pasukan nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek melarikan diri ke pulau itu pada tahun 1949 setelah mereka kalah dalam perang saudara melawan Tentara Pembebasan Rakyat, sayap militan Partai Komunis China.Sementara itu, Beijing sedang mengupayakan reunifikasi secara damai dengan pulau tersebut, dan Presiden Xi Jinping memperkirakan bahwa Taiwan “pasti akan bersatu kembali” dengan daratan China selama pidato Tahun Barunya.Pada saat yang sama, XI juga berulang kali menekankan bahwa China akan bersedia mengambil tindakan militer jika pulau tersebut ingin memperoleh kemerdekaan resmi.Namun Amerika Serikat, meski secara resmi menganut kebijakan Satu China, tetap menjaga kontak dengan Taipei dan menandatangani perjanjian keamanan dengan pemerintah pulau tersebut, menyediakan perangkat keras militer dan berjanji untuk melindunginya jika terjadi konflik dengan China daratan.Washington juga terus mengirimkan delegasi resmi dan tidak resmi ke pulau tersebut untuk bertemu dengan perwakilan utamanya, yang telah sangat menghambat hubungan AS-China dalam beberapa tahun terakhir. Mereka mencapai titik puncaknya pada tahun 2022 ketika Ketua DPR saat itu, Nancy Pelosi, mengunjungi Taipei. Beijing menanggapi kunjungan tersebut dengan meluncurkan beberapa putaran permainan perang, termasuk simulasi blokade besar-besaran terhadap pulau tersebut.[IT/r]