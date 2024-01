Houthi: AS dan Inggris Mulai Mengebom Yaman 

Houthi fighter in Sanaa, Yemen

IslamTimes - AS dan Inggris telah melancarkan serangan ke Yaman, menyerang kota Sanaa dan Hodeidah, kata juru bicara Houthi Abdulsalam Jahaf pada Jumat (12/1) pagi.

Ada laporan ledakan di Sanaa dan Hodeidah pada hari Jumat (12/1).Washington dan London belum membuat pengumuman resmi apa pun. Namun, beberapa media Inggris dan Amerika melaporkan bahwa serangan “akan segera terjadi” pada Kamis (11/1) malam, mengutip sumber anonim di Gedung Putih dan 10 Downing Street.“Sekarang Amerika, Inggris, dan Zionis Israel melancarkan serangan ke Hodeidah, Sanaa, Dhamar, dan Saada,” kata Jahaf di X (sebelumnya Twitter). “Kami akan mendisiplinkan mereka, Insya Allah.”Setidaknya ada tiga ledakan di Sanaa, Reuters melaporkan mengutip saksi lokal.Secara resmi dikenal sebagai Ansar Allah (“Pendukung Tuhan”), kelompok Houthi menyatakan solidaritas dengan Gaza pada akhir Oktober, sebagai reaksi terhadap serangan Zionis Israel terhadap daerah kantong Palestina. Sejak itu mereka telah melakukan lebih dari 20 serangan terhadap berbagai kapal pelayaran di Laut Merah, jalur perdagangan utama yang menghubungkan Eropa dan Asia melalui Terusan Suez. Perusahaan-perusahaan pelayaran besar telah menanggapi hal ini dengan mengubah rute kapal mereka di sekitar Afrika, sehingga menaikkan harga dan biaya asuransi.Pada hari Selasa (9/1), Komando Pusat AS mengumumkan bahwa kapal dan pesawatnya menembak jatuh lebih dari 20 rudal dan drone yang diluncurkan ke kapal-kapal di Laut Merah.“Kita tidak bisa menghadapi situasi di mana jalur laut utama, sarana utama untuk memindahkan barang ke seluruh dunia, diputus oleh teroris dan preman dan oleh karena itu kita harus bertindak,” kata Menteri Pertahanan Inggris Grant Schapps setelah insiden tersebut.Jahaf menanggapi ancaman dari Washington dan London dengan menyatakan di X bahwa Houthi akan “menanggapi setiap agresi Amerika,” dan membuat AS “berlutut dan membakar kapal perangnya dan semua pangkalannya serta semua orang yang bekerja sama dengannya, apa pun akibatnya yang terjadi."“Dunia harus bersiap mendengar kekalahan Amerika, dan saya mengatakannya dengan penuh kebanggaan: Kami akan menginjak Amerika dengan kaki kami, dan siapa pun yang tidak mengenal kami, medan perang akan mengetahui kekuatan dan kekuatan kami,” kata Jahaf.Antara tahun 2015 dan 2023, Houthi telah berjuang untuk menghentikan koalisi regional yang dipimpin oleh Arab Saudi yang berupaya mengembalikan kekuasaan pemerintah Yaman sebelumnya. AS telah mendukung Saudi dengan intelijen dan pasokan militer.[IT/r]