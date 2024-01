Update: Serangan Barat terhadap Houthi di Yaman

British Royal Air Force Eurofighter Typhoons fighter aircraft fly at RAF Coningsby

IslamTimes - AS dan Inggris mulai melakukan serangan terhadap sasaran milisi Houthi di Yaman pada Jumat dini hari.

Ledakan terjadi di Sanaa, Hodeidah dan kota-kota lain, kata kelompok Syiah yang didukung IranWashington dan London telah berjanji akan membalas serangan terhadap pelayaran di Laut Merah dan Teluk Aden.Kelompok Houthi telah menjanjikan dukungan untuk Gaza sebagai akibat dari pertempuran antara Zionis Israel dan kelompok militan Palestina Hamas, dan telah meluncurkan beberapa drone dan rudal ke kapal dagang, serta kapal perang, yang berpatroli di jalur air penting tersebut.Houthi adalah milisi Islam Syiah yang naik ke tampuk kekuasaan setelah gelombang protes yang dikenal sebagai Arab Spring, yang melanda Timur Tengah pada awal tahun 2010-an.Salah satu negara termiskin di kawasan ini, Yaman telah dilanda perang saudara selama hampir satu dekade. Negara ini semakin terpukul oleh intervensi yang dipimpin Arab Saudi, yang dimulai pada tahun 2015 dengan tujuan mengusir kelompok Houthi.12 Januari 202411:04 GMTKementerian Luar Negeri Jerman mengklaim bahwa serangan udara Amerika dan Inggris di Yaman “konsisten dengan Piagam PBB” dan bertujuan untuk mencegah serangan lebih lanjut oleh Houthi terhadap kapal-kapal tujuan Zionis Israel.“Tujuan kami tetap untuk meredakan ketegangan dan memulihkan stabilitas di Laut Merah, namun pesan kami tetap jelas: kami tidak akan ragu untuk membela kehidupan dan melindungi arus bebas perdagangan di salah satu jalur perairan paling kritis di dunia dalam menghadapi ancaman krisis yang berkelanjutan,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.10:50 GMTRusia mengutuk serangan udara “tidak sah” di Yaman yang dilakukan AS dan Inggris, kata Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov. Dia menekankan bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB, yang telah diadopsi pada hari Kamis (11/1) dan meminta Houthi untuk berhenti menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel di Laut Merah, tidak memberikan hak kepada Washington dan London untuk melakukan serangan tersebut. Rusia abstain selama pemungutan suara mengenai dokumen tersebut, Peskov mengingatkan wartawan."AS dan Inggris mencoba menempatkan tindakan mereka di bawah kerangka hukum internasional, namun gagal dari sudut pandang hukum internasional, serangan ini tidak sah,” tegas juru bicara tersebut.Mengenai serangan Houthi terhadap kapal komersial, Moskow “berulang kali meminta mereka untuk meninggalkan praktik ini dan menganggapnya melanggar hukum,” kata Peskov.10:12 GMTParis yakin Houthi “memikul tanggung jawab yang sangat serius” atas eskalasi di Laut Merah, kata Kementerian Luar Negeri Prancis, setelah serangan udara AS dan Inggris di Yaman.“Prancis kembali mengutuk serangan yang dilakukan oleh Houthi di Laut Merah terhadap kapal komersial yang melanggar hak navigasi dan kebebasan serta menuntut agar Houthi segera mengakhirinya,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.09:27 GMTInggris tidak merencanakan serangan lagi terhadap pejuang Houthi di Yaman saat ini, kata Menteri Angkatan Bersenjata Inggris James Heappey kepada BBC. Ketika ditanya tentang kemungkinan serangan lebih lanjut, Heappey menjawab bahwa “tidak ada rencana yang segera direncanakan, dan itu adalah poin penting.”Serangan udara Amerika dan Inggris di Yaman semalam adalah “respon terbatas, proporsional, dan perlu” terhadap tindakan Houthi, yang menargetkan kapal-kapal Israel di Laut Merah, kata menteri tersebut.09:12 GMTMenyusul serangan Amerika di Yaman, yang dilakukan tanpa persetujuan kongres, pengguna media sosial telah membagikan postingan sebelumnya dari Presiden AS Joe Biden di X (sebelumnya Twitter), di mana ia menyerang Donald Trump karena tindakan serupa.Pesan tersebut diterbitkan pada 6 Januari 2020, beberapa hari setelah jenderal penting Iran Qassem Soleimani terbunuh dalam serangan pesawat nirawak AS di ibu kota Irak, Bagdad.“Trump tidak mempunyai wewenang untuk membawa kita berperang dengan Iran tanpa persetujuan Kongres. Seorang presiden tidak boleh membawa negara ini berperang tanpa persetujuan rakyat Amerika,” tegas Biden saat itu.Anggota parlemen dari Partai Republik dan Demokrat mengkritik serangan terhadap Houthi di Yaman, dengan alasan bahwa presiden melanggar Konstitusi AS dengan memerintahkannya secara sepihak.Mari kita perjelas: Donald Trump tidak memiliki wewenang untuk membawa kita berperang dengan Iran tanpa persetujuan Kongres. Seorang presiden tidak boleh membawa negara ini berperang tanpa persetujuan rakyat Amerika.— Joe Biden (@JoeBiden) 6 Januari 202009:02 GMTLima orang tewas dan enam lainnya terluka ketika AS dan Inggris menargetkan lima wilayah Yaman dengan 73 serangan semalam, kata juru bicara militer Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree dalam sebuah pidato video.“Musuh Amerika dan Inggris memikul tanggung jawab penuh atas agresi kriminalnya terhadap rakyat Yaman, dan hal ini tidak akan dibiarkan begitu saja dan tidak dihukum,” tegasnya.Saree juga memperingatkan bahwa “Angkatan Bersenjata Yaman tidak akan ragu untuk menargetkan sumber ancaman dan semua sasaran musuh di darat dan laut untuk membela Yaman, kedaulatan dan kemerdekaannya.”08:25 GMTAda reaksi beragam dari anggota parlemen di Washington menyusul serangkaian serangan balasan yang dilakukan AS dan Inggris terhadap sasaran Houthi di Yaman, dengan beberapa orang mempertanyakan apakah Presiden Joe Biden memiliki wewenang untuk menyetujui tindakan militer tersebut. Namun, banyak pihak yang mendukung penggunaan kekuatan tersebut, dengan mengatakan bahwa merupakan tanggung jawab pemerintah untuk membuka blokir rute pelayaran dan melindungi pasukan AS di wilayah tersebut.08:09 GMTBeijing “prihatin dengan meningkatnya ketegangan di Laut Merah,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning, menyusul serangan udara AS dan Inggris di Yaman. “Kami mendesak pihak-pihak terkait untuk tetap tenang dan menahan diri, untuk mencegah konflik meluas,” tegas Mao.07:57 GMTJuru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyebut serangan udara AS dan Inggris terhadap sasaran Houthi di Yaman sebagai “contoh lain distorsi resolusi Dewan Keamanan PBB” oleh Barat. Amerika dan Inggris telah menunjukkan “pengabaian total terhadap hukum internasional atas nama memperburuk situasi di kawasan demi tujuan destruktif mereka sendiri,” tegas Zakharova.07:14 GMTPenasihat Perdana Menteri Irak Fadi al-Shammari mengecam serangan AS dan Inggris di Yaman sebagai “tindakan bodoh” yang dilakukan Barat. Dengan tindakan mereka, Washington dan London “memperluas lingkaran konflik [di Gaza] dan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut, sambil menyerukan kepada pihak lain untuk menahan diri, mengurangi ketegangan dan tidak meningkatkan ketegangan,” tulis al-Shammari di X ( sebelumnya Twitter).[IT/r