CENTCOM AS Mengklaim Mencapai Lebih dari 60 Sasaran di Yaman, 100 Bom Dijatuhkan

US CENTCOM claims hitting over 60 targets in Yemen

IslamTimes - Pusat Angkatan Udara AS menyatakan dalam siaran persnya bahwa serangan udara di Yaman menargetkan lebih dari 60 lokasi yang terkait dengan gerakan Ansar Allah di 16 lokasi.

Serangan terhadap Yaman dilakukan di bawah arahan Komando Pusat AS.Atas arahan Komando Pusat AS, Pusat Angkatan Udara AS, Komando Komponen Udara Gabungan dan Gabungan CENTCOM, melakukan serangan yang disengaja terhadap lebih dari 60 sasaran di 16 lokasi militan Houthi yang didukung Iran, termasuk pusat komando dan kendali, depot amunisi, sistem peluncuran, fasilitas produksi, dan sistem radar pertahanan udara,” kata rilis tersebut pada Kamis malam.Angkatan Udara AS dan Inggris melakukan serangan udara di Yaman sebagai tanggapan atas campur tangan mereka terhadap kapal-kapal yang sedang dalam perjalanan ke Israel melalui Laut Merah. pic.twitter.com/KD6kaIjfsJ— PALESTINA ONLINE 🇮🇩 (@OnlinePalEng) 12 Januari 2024Serangan tersebut melibatkan penggunaan lebih dari 100 amunisi berpemandu presisi dari berbagai jenis, sebagaimana disebutkan dalam rilis.Komando Pusat AS telah mengeluarkan pernyataan setelah pasukan militer AS – bersama dengan Inggris dan dengan dukungan dari Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda – melakukan “serangan koalisi multilateral” terhadap Ansar Allah Yaman, Fox News melaporkan.“Kami menganggap militan Houthi dan sponsor Iran yang mengganggu stabilitas mereka bertanggung jawab atas serangan ilegal, sembarangan, dan sembrono terhadap pelayaran internasional yang berdampak pada 55 negara sejauh ini, termasuk membahayakan nyawa ratusan pelaut, termasuk Amerika Serikat,” kata Jenderal Michael. Erik Kurilla, Komandan USCENTCOM.“Tindakan ilegal dan berbahaya mereka tidak akan ditoleransi, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban,” tambah Kurilla.Serangan udara semalam dilakukan oleh AS dan Inggris terhadap posisi Ansar Allah di empat kegubernuran Yaman, meliputi ibu kota Sanaa, dan kota Hodeidah, Saada, dan Taiz, menurut pejabat dari pemerintah provinsi seperti dilansir Sputnik.Para pejabat dari AS dan Inggris mengakui serangan udara tersebut, mengklarifikasi bahwa mereka menargetkan fasilitas dan posisi militer Ansar Allah di Yaman sebagai respons terhadap serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah, dan mengklaim bahwa pusat populasi sipil bukanlah target yang dimaksudkan.Pada saat yang sama, kantor berita Yaman SABA di Sanaa juga melaporkan bahwa agresi Amerika-Israel-Inggris melancarkan beberapa serangan udara di ibu kota Sanaa, dan provinsi Hodeidah, Saada, dan Dhamar.Koresponden Al Mayadeen melaporkan bahwa agresi AS-Inggris menargetkan sekitar Bandara Hodeidah dan daerah di Distrik Zabid di wilayah pesisir yang sama di Laut Merah di Yaman Barat.Koresponden kami menambahkan bahwa serangan tersebut menargetkan kamp Kahlan, sebelah timur kota Saada, di Yaman utara.Sebelumnya, Pentagon mengumumkan bahwa agresi AS telah menargetkan 12 lokasi di Yaman dan dilakukan oleh pesawat tempur, rudal jelajah, dan kapal selam.Politico mengutip seorang pejabat dari Departemen Pertahanan AS yang mengatakan bahwa AS dan Inggris, dengan dukungan dari Australia, Belanda, Bahrain, dan Kanada, melakukan serangan terhadap sasaran di Yaman.The New York Times di sisi lain melaporkan bahwa Belanda, Australia, Kanada, dan Bahrain memberikan dukungan logistik, intelijen, dan bentuk dukungan lainnya terhadap agresi tersebut.[IT/r]