Media Sosial Marah Setelah AS dan Inggris Menyerang Yaman

US, UK Attack on Yemen

IslamTimes - Serangan Amerika-Inggris di Yaman untuk mendukung entitas Zionis “Israel” telah memicu kemarahan di media sosial, dengan pengguna menekankan bahwa tindakan Yaman untuk menghentikan genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza adalah sah menurut hukum internasional.

AS dan Inggris melancarkan serangan udara di beberapa provinsi di Yaman, termasuk ibu kota Sanaa dan Hodeida, pada Jumat dini hari sebagai tanggapan atas serangan Yaman terhadap kapal-kapal yang terkait dengan rezim Zionis “Israel”, yang melancarkan perang genosida di Gaza Strip sejak Oktober.Serangan tersebut menuai kecaman luas dari tokoh-tokoh senior di platform media sosial X, sebelumnya Twitter, dimana Amerika Serikat dan Inggris dipandang sebagai “teroris” karena melancarkan agresi baru di wilayah lain di Asia Barat.“Para teroris menyerang Yaman karena Gaza saja tidak cukup,” kata Jackson Hinkle, seorang komentator politik asal Amerika.“Semua negara mempunyai kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk bertindak menghentikan genosida. Yaman melakukan hal tersebut dengan memblokir pengiriman ke rezim yang melakukan pelanggaran. AS kini mengebom mereka karena berani ikut campur dalam genosida yang didukung AS di Gaza. Yang ada adalah ‘perintah berbasis aturan’,” kata Craig Mokhiber, seorang pengacara hak asasi manusia internasional, mengacu pada salah satu ketentuan pemerintahan Biden.Mokhiber adalah direktur Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB di New York. Dia mengundurkan diri pada bulan Oktober atas tanggapan organisasi tersebut terhadap perang di Gaza.Ussama Makdisi, seorang profesor Sejarah Amerika di Rice University di AS, melihat serangan AS-Inggris sebagai upaya putus asa Barat untuk mendukung “Zionisme kolonial dan rasisme”.“Kebangkrutan total negara-negara Barat terlihat dengan mengebom Yaman, sementara ZIonis ‘Israel’ melakukan genosida di Gaza. Posisi Yaman jelas: mereka mendukung kebebasan Palestina; posisi AS [Inggris] juga sama jelasnya: mereka mendukung Zionisme kolonial dan rasisme,” kata Makdisi.Richard Medhurst, seorang jurnalis independen Inggris, menekankan bahwa AS seharusnya menghentikan perang di Gaza, jika AS benar-benar berupaya melindungi pelayaran di Laut Merah.“Yaman memenuhi tugas mereka berdasarkan Art. 1 Konvensi Genosida untuk mencegah dan menghukum Zionis ‘Israel’ atas genosidanya. Jika Anda tidak suka Yaman menembaki kapal komersial, maka Anda tidak boleh menembakkan bom seberat 2.000 pon ke warga Palestina,” kata Medhurst.Jurnalis Amerika Dan Cohen juga mengecam sikap AS terhadap konflik tersebut, dengan mengatakan “ZIonis ‘Israel’ telah menembaki kapal-kapal penangkap ikan dari Gaza setiap hari selama hampir 20 tahun untuk menghancurkan industri perikanannya dan membuat perekonomiannya tidak berkembang. Kini setelah Houthi memberi Zionis ‘Israel’ obatnya sendiri, AS meminta ‘kebebasan navigasi’ untuk menyerang Yaman.”Agresi AS juga dikecam oleh para politisi Amerika, dan anggota Kongres Rashida Tlaib mengatakan Amerika “lelah dengan perang tanpa akhir”.Biden “melanggar Pasal I Konstitusi dengan melakukan serangan udara di Yaman tanpa persetujuan kongres. Rakyat Amerika sudah bosan dengan perang tanpa akhir.”Gregoryd Johnsen, direktur asosiasi Institute for Future Conflict, meremehkan dampak agresi AS-Inggris, dengan menyatakan bahwa “Houthi telah menunjukkan selama 20 tahun pertempuran bahwa mereka dapat menyerap banyak rasa sakit, berkumpul kembali, dan menyerang kembali."Sharmine Narwani, seorang penulis, analis, dan kolumnis yang tinggal di Beirut, bahkan memperkirakan akan ada serangan balasan yang kuat terhadap kapal-kapal AS dan Inggris di perairan dekat Yaman.“Sejujurnya saya mempertanyakan apakah AS atau Inggris telah mempertimbangkan dengan hati-hati potensi tanggapan Yaman terhadap tindakan perang ini.”“Ansarallah adalah anggota Poros Perlawanan yang tidak biasa di kawasan ini. Mereka mengikuti iramanya sendiri dan pola pikirnya sama sekali tidak bernuansa narasi barat. Tidak ada yang bisa menebak spektrum penuh dari tindakan pembalasannya, tapi saya tidak ingin menjadi orang Amerika atau Inggris di Teluk Persia, Laut Merah, atau perairan tetangga mana pun saat ini.”Serangan tersebut juga dinilai sebagai kesalahan besar yang dapat memicu perang regional.“AS membuat kesalahan besar dengan mengebom Yaman. Jika Anda berpikir perang baru di Yaman hanya terjadi di Yaman, pikirkan lagi. Sekarang adalah musim terbuka bagi pangkalan militer AS dan Inggris di wilayah tersebut,” kata Haz Al-Din.“Rakyat Yaman tidak kenal takut dan tidak akan rugi apa-apa. Mereka akan dengan mudah membakar seluruh wilayah. Jangan meremehkan kemampuan serangan mereka yang berada jauh di luar Yaman, atau aliansi mereka yang tertanam kuat dengan kelompok lain.”“Semua orang tahu bahwa perang regional besar akan terjadi tahun ini. Sepertinya sekarang sudah memasuki point of no return.”Haz Al-Din memuji warga Yaman sebagai “pembela keadilan, tentara kebenaran dan penjaga kehormatan”, dan menyatakan bahwa “Semua orang mulia di antara umat manusia bersama Yaman”, yang mengobarkan “perang hanya untuk membela martabat manusia” tanpa motif keuntungan apa pun.”“Sejarah akan mengingat kepahlawanan Yaman, yang melakukan (melawan) tindakan yang terlalu korup dan pengecut yang dilakukan oleh para pemimpin Arab lainnya, untuk selama-lamanya.”Entitas Zionis “Israel” melancarkan perang terhadap Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah gerakan perlawanan Palestina Hamas melancarkan Operasi Badai Al-Aqsa yang mengejutkan terhadap entitas pendudukan sebagai tanggapan terhadap kampanye pertumpahan darah dan kehancuran yang dilakukan rezim Zionis “Israel” selama puluhan tahun terhadap warga Palestina.Sejak dimulainya serangan, rezim Tel Aviv telah menewaskan sedikitnya 23.469 warga Palestina dan melukai hampir 60.000 lainnya.Ribuan lainnya juga hilang dan diperkirakan tewas di bawah reruntuhan di Gaza, yang berada di bawah “pengepungan total” oleh entitas Zionis “Israel”.Sebagai solidaritas dengan warga Palestina di Jalur Gaza yang terkepung, angkatan bersenjata Yaman telah menargetkan kapal-kapal di Laut Merah yang pemiliknya terkait dengan entitas Zionis “Israel” atau mereka yang pergi ke dan dari pelabuhan di wilayah pendudukan.Amerika telah membentuk koalisi militer multinasional melawan pasukan Yaman di Laut Merah, yang merupakan jalur 12 persen perdagangan global.[IT/r]