Harga Minyak Melonjak setelah Agresi AS-Inggris terhadap Yaman

Oil Prices, jump

IslamTimes - Harga minyak mentah telah naik lebih dari 2% pada hari Jumat (12/1) setelah AS dan Inggris melakukan serangkaian serangan terhadap sasaran di Yaman.

Patokan global, Brent berjangka telah meningkat sebesar 2,48% dan diperdagangkan pada $79,33 per barel pada sekitar pukul 10:00 GMT. Patokan WTI AS naik 2,79% menjadi sekitar $74 per barel. Kedua benchmark tersebut menambah kenaikan hampir 1% selama sesi perdagangan sebelumnya, menempatkan keduanya di jalur kenaikan mingguan kedua berturut-turut.“Serangan yang ditargetkan ini adalah pesan yang jelas bahwa Amerika Serikat dan mitra kami tidak akan menoleransi serangan terhadap personel kami atau membiarkan pihak yang bermusuhan membahayakan kebebasan navigasi di salah satu rute komersial paling penting di dunia,” klaim Biden dalam sebuah pernyataan.Beberapa raksasa pelayaran global telah mulai mengalihkan kapal mereka menjauh dari Laut Merah dalam waktu dekat, dan mengirim mereka melakukan perjalanan yang lebih jauh di sekitar Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Perubahan rute ini telah menyebabkan tarif angkutan peti kemas meroket.[IT/r]