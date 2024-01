Moskow Kecam Serangan AS di Yaman

Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova

IslamTimes - Serangan udara Barat di Yaman ditujukan untuk meningkatkan ketegangan di Timur Tengah, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. Semalaman, AS dan sekutunya menyerang puluhan sasaran, yang mereka identifikasi sebagai aset militer Ansarullah.

Aksi militer tersebut dilakukan sebagai pembalasan atas upaya gerakan perlawanan yang mengganggu lalu lintas maritim di Laut Merah untuk merusak entitas apartheid Zionis “Israel”. Ansarullah menargetkan kapal-kapal yang mereka katakan terkait dengan negara entitas Zionis “Israel” sebagai tanggapan terhadap pengepungan tiga bulan di Gaza.Meskipun beberapa negara berpartisipasi dalam serangan tersebut, Zakharova menyebut Amerika Serikat sebagai kekuatan utama di balik aksi tersebut. Dalam sebuah unggahan di media sosial pada Jumat (12/1) pagi, dia menggambarkan hal tersebut sebagai contoh “pengabaian total terhadap hukum internasional atas nama eskalasi situasi demi tujuan destruktif [Barat].” Dia berjanji akan menyampaikan pernyataan lebih rinci mengenai situasi tersebut di kemudian hari.Serangan di Yaman dilakukan melalui koordinasi dengan Inggris dan dengan dukungan dari Australia, Kanada, Belanda, dan Bahrain, menurut Komando Pusat AS. Mereka mengklaim bahwa tujuan Washington adalah untuk “meredakan ketegangan dan memulihkan stabilitas di Laut Merah.”Moskow menuduh AS menghalangi upaya internasional untuk meredam konflik Timur Tengah dengan menghalangi usulan resolusi Dewan Keamanan AS yang menyerukan gencatan senjata di Gaza.Entitas Zionis “Israel” memulai kampanye ini sebagai pembalasan atas Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas pada awal Oktober, dan mengatakan tujuannya adalah untuk melenyapkan ancaman ini. Washington telah memberikan dukungan militer untuk operasi militer Zionis “Israel” meskipun menyuarakan keprihatinan atas tingginya jumlah korban sipil.Setidaknya 20.000 orang telah terbunuh di daerah kantong Palestina, menurut pejabat setempat – sekitar 1% dari populasi wilayah tersebut.[IT/r]