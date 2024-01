Semua Negara Timur Tengah Menolak Bergabung dengan Koalisi Maritim Pimpinan AS Melawan Yaman, Kecuali Bahrain

US Secretary of State Antony Blinken, has failed

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, selama kunjungannya di Timur Tengah, gagal meyakinkan negara-negara Arab untuk bergabung dalam Operasi Penjaga Kemakmuran pimpinan AS melawan Angkatan Bersenjata Yaman di Laut Merah, lapor Sputnik, mengutip situs berita Semafor.

Selama kunjungannya di Timur Tengah, Blinken gagal meyakinkan kekuatan regional, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Mesir untuk bergabung dengan koalisi maritim melawan Yaman. Terkait Arab Saudi dan UEA, kedua negara Teluk tersebut tidak tertarik memberikan dukungan signifikan terhadap operasi militer tersebut. Sementara itu, negara-negara seperti Qatar dan Mesir menjauhi operasi yang dipimpin AS, lapor situs berita tersebut.Bahrain adalah satu-satunya negara regional yang bergabung dengan koalisi pimpinan AS di Laut Merah, karena mengetahui bahwa negara tersebut menjadi tuan rumah bagi Armada Kelima AS.Pada bulan Desember lalu, Amerika Serikat meluncurkan Operation Prosperity Guardian, sebuah koalisi internasional yang diduga bertujuan melindungi kapal-kapal komersial di Laut Merah, padahal kenyataannya hanya bertujuan untuk menghalangi operasi Angkatan Bersenjata Yaman di wilayah tersebut untuk menjaga keselamatan “Israel”.Agresi terhadap YamanSemalam hingga Jumat (12/1), AS dan Inggris melancarkan agresi terhadap Yaman yang menargetkan empat provinsi di berbagai wilayah Yaman, termasuk ibu kota Sanaa dan kota Hodeidah, Taiz, dan Saada. Pada hari yang sama, Pusat Angkatan Udara AS mengatakan bahwa serangan AS terhadap Ansar Allah di Yaman telah mencapai lebih dari 60 sasaran di 16 lokasi berbeda.Sebagai tanggapan, Mohammad al-Bukhaiti, anggota biro politik Ansar Allah, mengatakan Amerika Serikat dan Inggris "melakukan kesalahan dalam melancarkan perang terhadap Yaman dan tidak mengambil manfaat dari pengalaman mereka sebelumnya."Al-Bukhaiti mengatakan bahwa "AS dan Inggris pasti menyesali kebodohan mereka saat ini" (mengacu pada keterlibatan kedua negara dalam agresi terhadap Yaman pada tahun 2004 dan 2015), dan menekankan bahwa mereka "akan segera menyadari bahwa agresi langsung terhadap Yaman adalah tindakan kebodohan terbesar dalam sejarah mereka."[IT/r]