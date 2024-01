Indonesia Dinilai Harus Tegas Tolak Penjajahan Israel ke Palestina

Islam Times - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai, bangsa Indonesia harus tetap menunjukkan sikap tegas untuk menolak penjajahan oleh Israel terhadap Palestina.

"Bangsa Indonesia saat ini bersama bangsa-bangsa dunia harus menolak kejahatan penjajahan Israel terhadap Gaza, terhadap Palestina," kata HNW saat menyerukan orasi pada Hari Aksi Global untuk Gaza atau 100 Hari Genosida Gaza di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.HNW turut mengucapkan terima kasih kepada Majelis Ormas Islam (MOI) dan Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis (KIBBM) dan seluruh umat Islam ataupun tokoh yang hadir meramaikan 100 Hari Genosida Gaza itu. Selain itu, HNW juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang melalui Menteri Luar Negerinya kembali menyampaikan sikap tegas Indonesia dalam menolak teror Israel untuk mengusir warga Palestina."Itu yang memang harus dilakukan sejak awal karena Indonesia sikapnya sudah jelas, dari awal membela Palestina," tegas HNW.Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, terkait aksi di depan Kedubes AS yang memenuhi Jalan Medan Merdeka Selatan ini, maka penutupan jalan dilakukan di depan Kedubes AS maupun Patung Kuda."Untuk arus lalu lintas dari arah patung Tani yang akan menuju Jalan Merdeka Selatan, kita arahkan lurus menuju Jalan Merdeka Timur, kemudian arus lalu lintas dari Patung Kuda yang akan mengarah ke Jalan Merdeka Selatan, kita tutup dan diarahkan ke arah Harmoni," jelas Susatyo.Lebih lanjut, Susatyo mengimbau kepada masyarakat yang akan beraktivitas dan melintas di Jalan Merdeka Selatan untuk menghindari jalan itu dan mencari jalan alternatif. Terkait pengamanan, Susatyo menekankan kepada anggota yang berjaga untuk selalu mengedepankan sikap persuasif dan humanis.