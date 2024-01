CIA Membentuk Pasukan Baru setelah 7 Oktober untuk Memata-matai Pemimpin Hamas untuk 'Israel'

The United States' spy agency CIA

IslamTimes - The New York Times melaporkan bahwa gugus tugas yang dibentuk ditugaskan untuk mengumpulkan informasi tentang para pejabat tinggi kelompok Perlawanan dan memindahkan mereka ke pendudukan Zionis Israel.

Agen mata-mata Amerika Serikat, CIA, sedang mengumpulkan informasi mengenai para pemimpin kelompok Perlawanan Palestina, Hamas, dan memberikan informasi tersebut kepada entitas pendudukan Zionis Israel, The New York Times melaporkan pada hari Jumat dengan mengutip para pejabat AS.Surat kabar tersebut menambahkan bahwa gugus tugas baru dibentuk setelah operasi Banjir Al-Aqsa pada tanggal 7 Oktober untuk mengumpulkan dan mengirimkan informasi ke Zionis “Israel” di tengah agresi yang sedang berlangsung di Gaza, yang telah melewati batas tiga bulan baru-baru ini.Menurut NYT, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengeluarkan perintah kepada badan intelijen dan Pentagon, menginstruksikan pembentukan tim dan peningkatan pengumpulan intelijen terhadap pejabat tinggi Hamas.AS memberikan target untuk Zionis "Israel"Hal ini terjadi setelah The Intercept melaporkan pada hari Kamis (11/1) bahwa Angkatan Udara AS mengerahkan perwira intelijen dengan keahlian dalam serangan udara dan artileri jarak jauh ke Zionis “Israel” pada akhir November, mengutip dokumen yang diperoleh melalui Undang-Undang Kebebasan Informasi.Istilah "keterlibatan intelijen", menurut primer Angkatan Darat AS, dicirikan sebagai alat yang "kuat", khususnya berguna dalam situasi di mana pembatasan kebijakan AS membatasi interaksi langsung, karena seringkali tidak memerlukan anggaran besar atau kehadiran fisik.Sejak 7 Oktober, Zionis “Israel” telah menjatuhkan lebih dari 29.000 bom di Gaza, menurut dokumen intelijen AS baru-baru ini.Sementara itu, pemerintahan Presiden Joe Biden, untuk pertama kalinya dalam sejarah AS, mengumumkan bahwa drone Amerika telah melakukan misi pengawasan di Gaza sejak awal November, yang diduga untuk pemulihan tawanan oleh pasukan khusus.Meskipun ada klaim awal bahwa pasukan ini tidak berpartisipasi dalam pengembangan target Zionis Israel, pedoman penempatan perwira Angkatan Udara AS pada tanggal 21 November menunjukkan keterlibatan mereka dalam menyediakan intelijen satelit untuk serangan ofensif, kata outlet media tersebut.[IT/r]