Menlu Iran: Berakhirnya Perang ‘Israel’ di Gaza Kunci Keamanan Regional

Iranian Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian menekankan bahwa “daripada menyerang Yaman, AS harus berhenti mendukung serangan entitas Zionis ‘Israel’ terhadap Gaza demi keamanan di seluruh wilayah.”

“Langkah Yaman untuk mendukung perempuan dan anak-anak di Gaza dan melawan genosida entitas Zionis 'Israel' patut dipuji,” kata Amirabdollahian dalam sebuah postingan di akun X-nya pada hari Jumat setelah AS dan Inggris menyerang serangkaian sasaran gerakan perlawanan Ansarullah di Yaman.“Sana’a berkomitmen penuh terhadap keamanan maritim dan pelayaran,” kata menteri Iran.Dia lebih lanjut menyatakan: “Daripada menyerang Yaman, Gedung Putih harus segera menghentikan dukungan militer dan keamanan habis-habisan untuk Tel Aviv terhadap rakyat Gaza dan Tepi Barat agar keamanan kembali ke seluruh wilayah.”Pada hari Jumat (12/1), pasukan AS dan Inggris melancarkan serangan udara, kapal, dan kapal selam di Yaman. Presiden AS Joe Biden membenarkan serangan tersebut, dan menyebutkan keterlibatan Amerika Serikat, Inggris, Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda.[IT/r]