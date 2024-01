Protes Meletus di NYC untuk Mengutuk Serangan AS di Yaman

Protests in NYC to condemn US attacks on Yemen

IslamTimes - Para pengunjuk rasa AS mengadakan unjuk rasa di New York City untuk mengutuk serangan militer AS di Yaman, yang terjadi setelah operasi pembalasan negara Arab tersebut di Laut Merah untuk mendukung warga Palestina di Gaza yang dilanda perang.

“Hidup Hamas,” teriak seorang pria yang mengibarkan bendera “Bebaskan Palestina” saat unjuk rasa pada hari Jumat (12/1).Para pengunjuk rasa meneriakkan “Dari sungai ke laut, Yaman akan bebas,” serta “Gaza menyerukan, Yaman menjawab.”Yang lain berteriak “Genosida Joe harus dihentikan,” mengacu pada dukungan Presiden AS Joe Biden terhadap perang genosida entitas Zionis “Israel” di Gaza.Nerdeen Kiswani, pendiri organisasi pro-Palestina Within Our Lifetime, mengungkapkan kemarahannya, dengan mengatakan bahwa “rakyat Yaman dan rakyat Palestina adalah satu-satunya bangsa yang bebas karena kami melawan dengan cara apa pun yang diperlukan.”“Kami tidak percaya pada pengadilan Anda, institusi Anda, pemerintah Anda. Amerika Serikat, Inggris, semua rezim boneka Zionis Arab yang menormalisasi… Kami hanya percaya pada perlawanan,” katanya.Dia juga mengatakan bahwa mereka akan terus mendukung Yaman dan Palestina “selama ada blokade terhadap Yaman dan Gaza.”Protes tersebut terjadi setelah militer AS mengumumkan bahwa mereka telah melakukan serangan militer baru di Yaman, menargetkan ibu kota Sanaa sebagai tanggapan atas operasi pro-Palestina di Yaman.Serangan AS-Inggris di Yaman terjadi pada hari Kamis (11/1).Gerakan perlawanan Yaman Ansarullah mengatakan serangan itu menargetkan ibu kota Sanaa serta kota-kota barat Hodeida, Saada, dan Dhamar, dan menyalahkan “agresi Amerika dengan partisipasi Inggris.”Setelah serangan hari Kamis, pemimpin Ansarullah, Sayyid Abdul-Malik al-Houthi, memperingatkan akan adanya respons “besar” terhadap Amerika Serikat dan sekutunya jika mereka melanjutkan serangan militer terhadap negaranya.Pada Sabtu pagi, militer AS mengatakan pihaknya melancarkan serangan gelombang kedua, menyerang lokasi radar milik gerakan perlawanan Ansarullah Yaman.Puluhan ribu warga Yaman berkumpul di beberapa kota pada hari Jumat (12/1) untuk mengutuk serangan tersebut.Serangan terhadap Yaman terjadi setelah pasukan Yaman menargetkan beberapa kapal milik “Israel” di Laut Merah untuk mendukung warga Palestina di Gaza yang dilanda perang, di mana lebih dari 23.000 warga Palestina telah terbunuh dalam serangan gencar Zionis “Israel” sejak 7 Oktober.Yaman telah menyatakan dukungan terbukanya terhadap Palestina sejak awal perang.Laporan mengungkapkan bahwa perusahaan pelayaran Zionis “Israel” telah memutuskan untuk mengubah rute kapal mereka karena takut akan serangan pasukan Yaman.Pasukan Yaman juga telah melancarkan serangan rudal dan drone terhadap sasaran di wilayah yang diduduki Zionis “Israel” setelah agresi rezim di Gaza.[IT/r]