Yaman:  Kapal dan Kapal Kerang AS Akan Jadi Target dalam Operasi Pembalasan Multi-Cabang

The USS Carney (DDG-64), an Arleigh Burke-Class Guided-Missile Destroyer

IslamTimes - Gerakan perlawanan Ansarullah Yaman mengatakan respons Yaman terhadap agresi AS terhadap negara Arab akan dilakukan di darat dan laut, dan dengan tegas memperingatkan bahwa kapal dan kapal perang Amerika akan menjadi sasaran di Laut Merah.

Nasr al-Din Amer, kepala Departemen Informasi Ansarullah, membuat peringatan pada hari Jumat (12/1) dan mengatakan serangan AS terhadap situs dan infrastruktur Yaman “tidak berhasil” dan bahwa Washington telah gagal mencapai tujuannya selama agresi tersebut.“Tidak ada korban luka, tidak ada korban jiwa atau materi,” kata Amer, seraya menegaskan bahwa Ansarullah akan kembali dengan “respon yang kuat dan efektif.”“Kami telah sepenuhnya menjaga kekuatan dan kemampuan kami serta memiliki kemampuan untuk menargetkan kapal-kapal Zionis Israel dan Amerika,” kata Amer, seraya menambahkan bahwa pelayaran internasional sepenuhnya aman bagi kapal-kapal internasional di Laut Merah yang strategis dan kami tidak akan menargetkan mereka.“Respon terhadap agresi AS akan dilakukan di darat dan laut dan kami akan menargetkan kapal dan kapal perangnya,” tegasnya.Pejabat Ansarullah itu juga mengatakan agresi AS dimaksudkan untuk melayani kepentingan Israel dan pasukan Yaman tidak terkejut dengan serangan tersebut.“Washington-lah yang menginjak-injak hukum internasional demi melayani kepentingan rezim Zionis,” kata Amer, seraya menambahkan bahwa, “Sebelum dimulainya serangan Amerika, kami menerima ancaman namun tidak kami perhatikan.”Ibrahim al-Dailami, duta besar Yaman untuk Tehran, juga mengatakan angkatan bersenjata Yaman tidak terkejut dengan serangan Barat karena mereka telah terlibat di perairan Laut Merah bersama pasukan Amerika dan Inggris.“Amerikalah yang membahayakan keamanan pelayaran dengan memulai perang dan melakukan tindakan bodoh,” tambahnya.“Amerika mempunyai keinginan besar untuk meningkatkan ketegangan dan ingin memiliterisasi Laut Merah, kami menganggap tugas kami untuk menghadapi Amerika di wilayah tersebut, dan seperti yang ditekankan dalam pernyataan resmi pada hari Jumat, serangan ini tidak akan dibiarkan begitu saja,” tambah duta besar.Pada Jumat (12/1) pagi, pesawat tempur Amerika dan Inggris menargetkan lima wilayah Yaman dengan 73 rudal, termasuk ibu kota Sana'a dan provinsi Hudaydah, Ta'izz, Hajjah, dan Sa'ada, menewaskan sedikitnya lima orang dan melukai enam lainnya. .Brigadir Jenderal Yahya Saree, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, mengatakan Amerika Serikat dan Inggris memikul tanggung jawab penuh atas “agresi kriminal” tersebut, dan serangan terhadap negara tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja dan tidak dihukum.Warga Yaman telah menyatakan dukungan terbuka mereka terhadap perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel sejak rezim tersebut melancarkan perang dahsyat di Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah gerakan perlawanan Palestina di wilayah tersebut melakukan serangan balasan yang mengejutkan, yang dijuluki Operasi Badai Al-Aqsa, terhadap entitas pendudukan.Kampanye militer Zionis Israel yang tiada henti terhadap Gaza telah menewaskan sedikitnya 23.357 orang, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak. 59.410 orang lainnya terluka.Laporan mengungkapkan bahwa perusahaan pelayaran Israel telah memutuskan untuk mengubah rute kapal mereka karena takut akan serangan pasukan Yaman.Pasukan Yaman juga telah melancarkan serangan rudal dan drone terhadap sasaran di wilayah pendudukan Zionis Israel setelah agresi rezim di Gaza.[IT/r]