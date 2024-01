Dokumen: Biden Diam-diam Memberikan Informasi kepada Israel Mengenai Sasaran di Gaza di tengah Perang Genosida

Palestinians gather at the site of an Israeli strike

IslamTimes - Sebuah dokumen baru-baru ini mengungkapkan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden diam-diam memberikan informasi intelijen kepada Zionis Israel untuk menargetkan tujuan di Jalur Gaza yang dilanda perang, mengerahkan “petugas intelijen di lapangan” Angkatan Udara AS ke wilayah pendudukan untuk membantu rezim tersebut melakukan serangan udara. dan menembakkan senjata artileri jarak jauh.

Menurut perintah penempatan yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi dan diterbitkan oleh organisasi berita online Amerika The Intercept, pemerintahan Biden telah menerbangkan misi drone pengintai di Gaza setidaknya sejak awal November, dengan berpura-pura memberikan informasi intelijen kepada pejabat Israel tentang tawanan yang ditahan di wilayah Gaza Palestina.Pada saat drone tersebut terungkap, Jenderal AS Pat Ryder bersikeras bahwa pasukan operasi khusus “tidak berpartisipasi dalam pengembangan target.”Namun beberapa minggu kemudian, pada tanggal 21 November, Angkatan Udara AS mengeluarkan pedoman penempatan perwira, termasuk perwira intelijen, dan penerbang yang menuju ke Zionis Israel.Pedoman penempatan tersebut dikeluarkan oleh Komando Komponen Angkatan Udara Pentagon untuk Timur Tengah, Pusat Angkatan Udara.Dokumen tersebut memberikan instruksi penempatan kepada personel udara yang dikirim ke Israel, termasuk “Tim Penghubung Pertahanan Udara” serta “penerbang yang ditugaskan sebagai Intelligence Engagement Officer (IEO).”Pengungkapan ini terjadi pada saat Mahkamah Internasional (ICJ) membuka sidang mengenai kasus genosida terhadap Israel yang diajukan oleh Afrika Selatan.Para ahli mengatakan bahwa tim yang menargetkan petugas seperti ini akan digunakan untuk memberikan intelijen satelit kepada pejabat Zionis Israel untuk tujuan penargetan ofensif.“Mereka mungkin menargetkan orang-orang, menargetkan petugas,” Lawrence Cline, yang bertugas sebagai petugas intelijen di Irak sebelum pensiun, mengatakan kepada The Intercept.Tyler McBrien, redaktur pelaksana Lawfare, sebuah situs web yang mengkhususkan diri pada hukum keamanan nasional, mengatakan bahwa tampaknya ada “pengecualian bagi Zionis Israel” terhadap peraturan AS seputar bantuan militer.Beberapa anggota Kongres yang progresif telah menyampaikan kekhawatiran bahwa bantuan AS kepada Israel – baik sebelum dan selama perang Gaza yang sedang berlangsung – melanggar apa yang disebut hukum Leahy.Undang-undang tersebut, yang diambil dari nama Senator Patrick Leahy, mewajibkan pemerintah AS untuk memeriksa unit militer asing atas “pelanggaran berat hak asasi manusia” ketika memberikan pelatihan atau bantuan kepada unit tersebut.Militer Zionis Israel dengan sengaja menyerang infrastruktur sipil Palestina, yang dikenal sebagai “target kekuatan,” untuk “menciptakan kejutan,” menurut penyelidikan oleh situs berita Israel +972 Magazine.Target dihasilkan menggunakan sistem kecerdasan buatan yang dikenal sebagai “Habsora,” kata Ibrani untuk “injil.”Amerika Serikat, sekutu terbesar Zionis Israel, telah memberikan senjata dan amunisi kepada rezim tersebut sejak dimulainya perang Gaza.Dewan Perwakilan Rakyat AS pada tanggal 2 November mengesahkan paket bantuan militer mandiri senilai $14,3 miliar untuk Israel. Namun undang-undang tersebut belum mendapat persetujuan Senat.Washington juga telah memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta rezim pendudukan untuk menghentikan agresinya.Di tengah meningkatnya kebencian di wilayah tersebut atas dukungan AS terhadap perang Zionis Israel di Gaza, yang telah menewaskan sedikitnya 23.708 orang dan melukai lebih dari 60.000 lainnya, Perlawanan Islam di Irak – sebuah kelompok payung pejuang anti-teror – telah meluncurkan sejumlah rudal dan drone. serangan terhadap instalasi militer AS di Irak dan negara tetangga Suriah.[IT/r]