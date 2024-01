Reuters: UE Terpecah karena Serangan AS-Inggris di Yaman 

RAF Typhoon aircraft to join the US-led coalition to conduct air strikes against military targets in Yemen

IslamTimes - Negara-negara besar anggota UE lebih memilih kebijakan yang lebih tenang di Laut Merah dibandingkan kebijakan yang diambil oleh Washington dan London, kata badan tersebut.

Keengganan Italia, Prancis, dan Spanyol untuk ikut serta dalam serangan AS dan Inggris terhadap militan Houthi di Yaman menyoroti “perpecahan” di Barat mengenai cara menangani situasi di Laut Merah, demikian ditekankan oleh Reuters.Sumber-sumber pemerintah dan diplomatik mengatakan kepada badan tersebut bahwa Roma, Paris, dan Madrid menginginkan pendekatan yang lebih tenang terhadap kebijakan di wilayah tersebut.Washington dan London melakukan serangan besar-besaran terhadap Houthi pada hari Jumat dan Sabtu (12-13/1) sebagai tanggapan terhadap kelompok tersebut yang menargetkan rute pelayaran di Laut Merah dan Teluk Aden sebagai tindakan dukungan terhadap Palestina di tengah operasi militer Zionis Israel di Gaza.AS mengatakan pada hari Jumat (12/1) bahwa Belanda, Australia, Kanada, dan Bahrain memberikan dukungan logistik dan intelijen untuk serangan udara tersebut. Pada hari yang sama, Jerman, Denmark, Selandia Baru, dan Korea Selatan menandatangani pernyataan bersama yang membenarkan tindakan Amerika dan Inggris.Namun, sekutu utama AS di Eropa – Italia, Prancis, dan Spanyol – tidak ambil bagian dalam pemboman tersebut atau menandatangani pernyataan tersebut.Sebuah sumber di kantor perdana menteri Italia, Giorgia Meloni, mengatakan kepada Reuters bahwa negara tersebut menolak menandatangani pernyataan tersebut dan, oleh karena itu, tidak diminta untuk berpartisipasi dalam serangan udara terhadap sasaran Houthi.Namun, sumber pemerintah Italia memberikan penjelasan berbeda, dengan mengatakan bahwa Roma menahan diri untuk tidak mengambil bagian dalam serangan tersebut karena menyetujui tindakan tersebut di parlemen akan memakan waktu terlalu lama dan secara keseluruhan lebih memilih untuk menerapkan kebijakan yang “menenangkan” di Laut Merah.Seorang pejabat Prancis yang tidak disebutkan namanya menjelaskan kepada Reuters bahwa Paris tidak ikut serta dalam serangan AS dan Inggris karena kekhawatiran bahwa dengan melakukan hal tersebut, Paris akan kehilangan pengaruhnya dalam pembicaraan untuk meredakan ketegangan antara Israel dan kelompok bersenjata Hizbullah di Lebanon.Seorang diplomat yang mengetahui sikap Paris mengatakan kepada kantor berita tersebut bahwa Prancis juga tidak percaya bahwa serangan tersebut dapat dianggap sebagai pembelaan diri yang sah. AS dan Inggris menyerang Yaman tanpa izin dari Dewan Keamanan PBB, dan Rusia menyebut tindakan mereka ilegal dan tidak proporsional.Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles mengatakan pada hari Jumat bahwa Madrid tidak mengebom Houthi karena “komitmennya terhadap perdamaian” di Laut Merah. “Setiap negara harus memberikan penjelasan atas tindakannya. Spanyol akan selalu berkomitmen terhadap perdamaian dan dialog,” katanya.Italia, Prancis, dan Spanyol juga menolak berpartisipasi dalam Operasi Penjaga Kemakmuran pimpinan AS, yang diluncurkan oleh Washington bulan lalu untuk melindungi kapal-kapal tersebut dari serangan Houthi. Namun, Euractiv melaporkan pada hari Jumat bahwa UE dapat meluncurkan misi angkatan lautnya sendiri di Laut Merah pada akhir Februari.[IT/r]