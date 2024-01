Pegawai Gedung Putih Akan Melakukan Pemogokan atas Kebijakan 'Israel' Biden 

Save Gaza in the front of White House

IslamTimes - Kelompok United for Peace milik FBI akan melakukan aksi mogok kerja sebagai protes terhadap kebijakan Presiden AS Joe Biden terkait genosida yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

Dalam unjuk rasa perbedaan pendapat yang jarang terjadi, pegawai federal AS dari hampir 22 lembaga berencana melakukan aksi mogok kerja untuk memprotes cara pemerintahan Biden menangani perang di Gaza. Diselenggarakan oleh kelompok Feds United for Peace, puluhan pegawai pemerintah, yang memilih untuk tidak disebutkan namanya, akan memperingati “Hari Berkabung” untuk menandai 100 hari perang genosida Zionis Israel terhadap Jalur Gaza Palestina yang diduduki.Menurut Al-Monitor, pemogokan tersebut diperkirakan akan menarik peserta dari lembaga-lembaga utama, termasuk Kantor Eksekutif Presiden, Badan Keamanan Nasional, dan Departemen Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, dan Urusan Veteran. Badan-badan lain, seperti Food and Drug Administration (FDA), National Park Service, Federal Aviation Administration (FAA), dan Badan Perlindungan Lingkungan, juga diperkirakan akan bergabung dalam protes tersebut, kata laporan itu.Protes ini mencerminkan meningkatnya rasa frustrasi di kalangan pejabat AS terhadap pemerintahan Presiden AS Joe Biden dan keengganan AS untuk menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.Ketidaksepakatan internal mengenai kebijakan pemerintah mengenai Gaza telah muncul, dan para pejabat mengungkapkan kekhawatirannya melalui saluran seperti “saluran perbedaan pendapat” milik Departemen Luar Negeri, yang sudah ada sejak Perang Vietnam, jelas Al-Monitor. Perselisihan internal ini juga disorot melalui surat terbuka tanpa nama, pengunduran diri publik, dan peringatan tentang potensi reaksi balik pemilih terhadap Presiden Biden.Terlepas dari upaya-upaya ini, laporan Al-Monitor menekankan, keputusan pemerintah untuk melanjutkan transfer senjata ke Zionis "Israel" tanpa persetujuan kongres dan dukungan tegas Washington kepada "Tel Aviv" di tengah genosida yang sedang berlangsung membuat beberapa pejabat merasa tidak didengarkan.Penting untuk dicatat bahwa sejauh ini, dua pejabat AS, termasuk satu dari Departemen Luar Negeri AS yang mengawasi transfer senjata, telah secara terbuka mengundurkan diri sebagai bentuk protes.Salah satu penyelenggara pemogokan mengatakan tindakan ini adalah "kewajiban moral dan kewajiban patriotik" untuk mempengaruhi perubahan dari dalam, lapor Al-Monitor, menambahkan bahwa pemerintah telah berupaya mengatasi frustrasi internal melalui sesi mendengarkan dan pembaruan, namun penyelenggara yakin kekhawatiran mereka masih belum terselesaikan. . Pemogokan tersebut menandakan manifestasi perbedaan pendapat yang tidak biasa melalui tindakan fisik, yang menekankan betapa besarnya ketidakpuasan internal terhadap kebijakan pemerintah di Gaza.[IT/r]