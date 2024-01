Krisis Pendaftaran Angkatan Laut Menghambat Pengiriman Kapal Induk Inggris ke Laut Merah

HMS Queen Elisabeth, British Royal Navy aircraft carrier

IslamTimes - Kapal induk Inggris belum siap dikerahkan ke Laut Merah karena masalah perekrutan di Angkatan Bersenjata, The Telegraph melaporkan.

RFA Fort Victoria tidak dapat berlayar karena kekurangan personel.Kantor berita Yaman SABA di Sanaa melaporkan pada hari Jumat (12/1) bahwa agresi Amerika-Zionis Israel-Inggris melancarkan beberapa serangan udara di ibu kota Sanaa dan provinsi Hodeidah, Saada, dan Dhamar, dan Rishi Sunak baru-baru ini memperingatkan bahwa negara tersebut akan “terus mengambil tindakan" jika Angkatan Bersenjata Yaman (YAF) tidak mengurangi eskalasi serangannya di Laut Merah.Hari kedua, AS memperbarui agresinya terhadap Yaman dengan menargetkan pangkalan udara di utara Sanaa.Komando Pusat AS (Centcom) mengkonfirmasi pada hari Sabtu (13/1) bahwa pasukan AS melakukan serangan yang menargetkan situs radar yang diduga digunakan oleh gerakan Ansar Allah di Yaman.“Serangan ini dilakukan oleh USS Carney (DDG 64) menggunakan Rudal Serangan Darat Tomahawk dan merupakan tindakan lanjutan terhadap sasaran militer tertentu yang terkait dengan serangan yang dilakukan pada 12 Januari yang dirancang untuk menurunkan kemampuan Houthi dalam menyerang kapal maritim, termasuk kapal komersial," kata Centcom dalam sebuah pernyataan di X.HMS Queen Elizabeth, kapal induk Inggris senilai £3 miliar, mungkin dikirim ke wilayah tersebut sebagai bagian dari Carrier Strike Group (CSG), yang mencakup kapal perang modern, kapal selam, helikopter, dan pesawat tempur generasi kelima.‌Namun, The Telegraph mengetahui bahwa RFA Fort Victoria, satu-satunya Kapal Pendukung Padat yang mampu memasok amunisi, pesawat, peralatan cadangan, dan makanan yang diperlukan CSG untuk penempatan penuh, tidak dapat berlayar karena kekurangan personel.[IT/r]