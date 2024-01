Netanyahu kepada Blinken: Ini Bukan Hanya Perang Kami, ini Juga Perang Anda

Netanyahu and Blinken

IslamTimes - Perdana Menteri pendudukan Zionis Israel Benjamin mengatakan bahkan Mahkamah Internasional di Den Haag tidak akan menghentikan Zionis "Israel" melanjutkan agresinya terhadap Gaza.

Perdana Menteri pendudukan Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Sabtu (13/1) bahwa tidak ada yang akan menghentikan Zionis “Israel” untuk melancarkan perang di Gaza, yang telah menyebabkan hampir 23.900 warga Palestina terbunuh akibat agresi Zionis Israel yang sedang berlangsung."Tidak ada seorang pun yang akan menghentikan kami -- baik Den Haag, tidak Poros Kejahatan, dan tidak ada pihak lain. Hal ini mungkin dan perlu untuk dilanjutkan sampai kemenangan dan kami akan melakukannya," kata Netanyahu dalam konferensi pers yang disiarkan televisi ketika perang di Gaza terus berlangsung memasuki hari ke-100 pada hari Minggu (14/1).Ia mengacu pada kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan ke pengadilan tinggi PBB, Mahkamah Internasional di Den Haag, yang menuduh “Israel” melanggar Konvensi Genosida PBB.Netanyahu menuduh Afrika Selatan mendukung "pembakar bayi", mengacu pada tuduhan palsu, tidak terkonfirmasi, dan tidak terdokumentasi yang ditujukan kepada pejuang Perlawanan Palestina untuk menjelek-jelekkan mereka oleh media Barat dan Zionis Israel.Namun Perdana Menteri Zionis Israel tidak mengemukakan fakta bahwa pasukannya telah membunuh lebih dari 10.000 anak di Gaza sejak 7 Oktober. Save the Children mengkonfirmasi angka tersebut dan menambahkan bahwa masih banyak lagi anak-anak yang hilang, diduga tewas, dan terkubur di bawah reruntuhan.Direktur organisasi tersebut untuk wilayah pendudukan Palestina, Jason Lee, menyoroti bahwa Satu persen populasi anak-anak di Gaza telah terbunuh oleh pemboman dan operasi darat Israel.Perdana Menteri Zionis Israel mengklaim bahwa agresi terhadap Gaza telah “menghilangkan sebagian besar batalyon Hamas,” dan menekankan bahwa warga Gaza yang mengungsi dari utara Jalur Gaza yang terkepung tidak akan dapat kembali ke rumah mereka dalam waktu dekat.Netanyahu mengungkapkan bahwa dia mengatakan kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di "Tel Aviv" awal pekan ini, "Ini bukan hanya perang kami, ini juga perang Anda."Selama pertemuannya dengan Netanyahu, Blinken menekankan perlunya Zionis “Israel” mengatasi tingginya korban jiwa warga sipil Gaza – tanpa menyebutkan bahwa mereka terbunuh dan terluka dengan persenjataan yang disediakan oleh Amerika Serikat, karena Washington terus memveto rancangan Dewan Keamanan PBB. resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera yang akan mengakhiri perang di Gaza.Sambil menegaskan kembali dukungan AS terhadap Zionis “Israel”, Menteri Luar Negeri AS menekankan pentingnya meminimalkan kerugian sipil dan melindungi infrastruktur di Gaza.Patut dicatat bahwa pada tanggal 26 Desember, Saluran 12 Zionis Israel melaporkan bahwa 244 pesawat angkut AS dan 20 kapal telah mengirimkan lebih dari 10.000 ton persenjataan dan peralatan militer kepada rezim Zionis Israel sejak awal perang.Menurut Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan, pemerintahan Biden telah menyetujui potensi penjualan amunisi M107 155mm dan peralatan pendukungnya senilai $147,5 juta kepada Israel pada tanggal 30 Desember.[IT/r]