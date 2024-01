Tarif Pengiriman Melalui Laut Merah Melonjak Sebesar 310% di tengah Militerisasi Kawasan

Container ship Maeesk Bratan

IslamTimes - Biaya pengiriman melalui Laut Merah melonjak 310% sejak November lalu karena Amerika Serikat dan Inggris terus mengerahkan kelompok penyerang mereka di jalur perdagangan global yang strategis, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Zionis Israel dari operasi Yaman.

Biaya transportasi kargo terutama meroket setelah AS dan Inggris melancarkan agresi mereka ke Yaman.Pada bulan November 2023, Sanaa mendeklarasikan larangan terhadap semua kapal yang berafiliasi dengan Zionis “Israel” atau terikat padanya untuk melewati Laut Merah dan Laut Arab menuju Terusan Suez, sebagai tanggapan atas genosida Zionis Israel yang sedang berlangsung di Gaza dan untuk mendukung rakyat Jalur Gaza.Di sisi lain, Amerika Serikat merupakan pendukung dan mitra utama organisasi tersebut dalam perang di Gaza, yang mengakibatkan Washington membatalkan beberapa resolusi DK PBB untuk melakukan gencatan senjata. Dalam konteks ini, AS berulang kali memperingatkan Sanaa untuk menghentikan operasi tersebut.Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), yang merupakan ukuran umum untuk biaya transportasi laut, melonjak menjadi $3.101 per kontainer berukuran 20 kaki, menandai peningkatan signifikan sebesar 16% dari $2.871 yang tercatat pada hari Jumat sebelumnya, dan terjadi lonjakan total biaya sebesar 310%. pengangkutan kontainer dari Shanghai ke Eropa dibandingkan dengan harga di awal bulan November.Setelah membentuk koalisi perang maritim di Laut Merah, perusahaan pelayaran terbesar di dunia mulai menangguhkan navigasi melalui jalur air tersebut, karena khawatir bahwa militerisasi di wilayah tersebut akan segera mengubahnya menjadi zona perang, terutama setelah AS membunuh 10 Angkatan Laut Yaman. kekuatan di perairan Laut Merah.Hal ini semakin intensif setelah AS dan Inggris melakukan agresi di Yaman pada hari Jumat dan Sabtu, dan Sanaa berjanji akan memberikan tanggapan yang tidak dapat dihindari, sehingga menyebabkan lebih banyak perusahaan pelayaran mengumumkan pengalihan rute kapal mereka menjauh dari Laut Merah dan sekitar Afrika.[IT/r]