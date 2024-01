Wakil Ketua: Keputusan Irak untuk Mengakhiri Kehadiran AS Memiliki Prinsip

Iraqi parlement in Baghdad

IslamTimes - Mohsen Al-Mandalawi, Wakil Ketua Pertama Parlemen Irak, menekankan sifat prinsip dan tegas dari keputusan parlemen untuk mengusir koalisi internasional pimpinan AS dari Irak.

Wakil Ketua Pertama Parlemen Irak, Mohsen Al-Mandalawi, menyatakan bahwa keputusan parlemen untuk mengusir koalisi internasional pimpinan AS dari Irak adalah "berprinsip dan tegas", dan mendesak Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani untuk menerapkannya.Pernyataan Al-Mandalawi dibuat di awal sesi parlemen pada Sabtu malam, sesuai siaran pers yang dirilis oleh departemen media Parlemen Irak pada hari Minggu.Hal ini terjadi tak lama setelah Al-Sudani menyerukan kesepakatan mengenai jangka waktu tertentu untuk penarikan koalisi internasional pimpinan AS di Irak yang “sejujurnya” harus dilakukan “cepat”.Dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada 10 Januari, al-Sudani berkata, "Mari kita sepakati jangka waktu yang, sejujurnya, cepat, sehingga serangan tidak berlangsung lama dan serangan terus terjadi."Selain itu, Perdana Menteri menjelaskan bahwa untuk menghindari “perluasan lebih lanjut arena konflik di wilayah sensitif,” “mesin pembunuh yang menghancurkan [di Gaza]” harus diakhiri dan bantuan kemanusiaan harus dikirimkan “sesegera mungkin.” ."Al-Sudani menekankan bahwa ini “adalah satu-satunya solusi”.Perlawanan Islam Irak menargetkan basis pendudukan AS di SuriahPatut dicatat bahwa keluarnya koalisi pimpinan AS dari Irak mendapatkan momentum terutama setelah asisten komandan operasi Cincin Bagdad di Pasukan Mobilisasi Populer Irak (PMF) Haji Moshtaq Taleb Al-Saidi (Abou Taqwa) menjadi martir dalam serangan udara AS yang menargetkan markas besar PMF di Bagdad timur pada 4 Januari.Hal ini terjadi dalam konteks serangan terus-menerus yang dilakukan oleh Perlawanan Islam di Irak terhadap basis pendudukan AS di Irak dan Suriah sebagai bagian dari komitmen mereka untuk berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Gaza yang menghadapi perang genosida yang disponsori oleh AS.Posisi Irak terhadap kehadiran ASSebelumnya pada bulan Januari, al-Sudani menekankan pentingnya tetap setia pada janji mengakhiri kehadiran koalisi internasional pimpinan AS di Irak.Dalam pidatonya memperingati kehidupan “para pemimpin kemenangan,” mengacu pada martir Qassem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis, Perdana Menteri Irak menegaskan “posisi teguh dan berprinsip” Baghdad, yaitu “untuk mengakhiri kehadiran koalisi (pimpinan AS)” , karena mereka telah melampaui batas waktu yang diharapkan dari misinya."Amerika Serikat mengerahkan kembali pasukan dalam jumlah besar di Irak menyusul perjanjian dengan pemerintah Irak yang mengamanatkan militer AS untuk mendukung negara tersebut dalam perjuangannya melawan ISIS. Di bawah Satuan Tugas Gabungan Gabungan, yang dijuluki “Operasi Inherent Resolve,” Amerika mempertahankan kehadirannya dalam jumlah besar, termasuk dua pangkalan udara, yang diklaim digunakan untuk memerangi terorisme di wilayah tersebut.[IT/r]