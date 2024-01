NYT: Serangan Barat terhadap Houthi Sebagian Besar Gagal 

Sailors conduct pre-flight checks on an FA-18E Super Hornet 105

IslamTimes - Kelompok yang dipimpin AS mencapai hampir semua sasaran namun hanya menghancurkan sekitar 25% aset milisi, klaim laporan tersebut

Serangan yang dipimpin AS terhadap dugaan posisi milisi Houthi di Yaman telah gagal melemahkan potensi militer mereka secara signifikan dan mencegah mereka melakukan serangan lebih lanjut terhadap rute pelayaran di Laut Merah, New York Times melaporkan pada hari Sabtu (13/1), mengutip sumber.Menurut penilaian pertama terhadap serangan hari Jumat (12/1) yang dikutip oleh surat kabar tersebut, serangan tersebut mencapai 90% dari target yang ditentukan. Namun, dua pejabat AS menyatakan bahwa meskipun serangan tersebut telah menghancurkan atau merusak lebih dari 60 lokasi drone dan rudal, Houthi masih mempertahankan sekitar 70-80% kemampuan militer mereka. Artikel tersebut menambahkan bahwa beberapa aset milisi juga bersifat mobile, artinya aset tersebut dapat disembunyikan jika diperlukan.Sementara itu, The Times mencatat bahwa menemukan sasaran-sasaran Houthi terbukti lebih sulit dari yang diperkirakan, karena upaya Barat baru mulai meningkat setelah dimulainya konflik Hamas-Israel pada 7 Oktober. Houthi, yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman, telah memberikan dukungan pada kelompok bersenjata Palestina, menyerang sasaran Israel dan apa yang mereka gambarkan sebagai kapal yang terkait dengan Israel di wilayah tersebut dalam beberapa minggu terakhir.Pejabat AS yang diwawancarai oleh NYT menyatakan bahwa Washington mungkin akan melancarkan serangan lain terhadap sasaran Houthi setelah menganalisis kerusakan akibat serangan baru-baru ini. Sumber-sumber tersebut juga mencatat bahwa meskipun tanggapan milisi terhadap serangan Barat sejauh ini tidak terdengar, mereka bersiap menghadapi pembalasan Houthi.AS dan Inggris melancarkan apa yang mereka sebut serangan “defensif” terhadap Houthi pada Jumat dini hari, yang didukung oleh Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda, dan Presiden Joe Biden menyatakan serangan tersebut berhasil dan menuduh milisi tersebut 'membahayakan kebebasan' navigasi”.Menurut Reuters, serangan tersebut telah menimbulkan reaksi beragam di UE, di mana beberapa anggotanya lebih memilih kebijakan yang lebih tenang terhadap krisis keamanan di Timur Tengah. Sementara itu, Moskow menyebut serangan tersebut “ilegal” dan menyatakan bahwa serangan tersebut melanggar Piagam PBB.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova juga menyatakan bahwa perkembangan terkini berisiko menggagalkan proses rekonsiliasi Yaman dan memicu “destabilisasi seluruh Timur Tengah.”[IT/r]