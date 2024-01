Raisi: Keberanian Yaman Membela Palestina Diapresiasi oleh Umat Islam

Ebrahim Raisi, Iranian President

IslamTimes - Presiden Ayatollah Sayyid Ebrahim Raisi mengatakan pagi ini, Minggu (14/1), pada konferensi internasional "Badai Al-Aqsa dan Kebangkitan Hati Nurani Manusia" dalam pidatonya: Filosofi pembentukan negara Majelis Pendekatan Agama-Agama Islam bertujuan untuk meningkatkan tingkat keakraban antar umat beragama dengan mengutarakan pendapat, peningkatan informasi dan pengetahuan di bidang ini, peningkatan sikap saling menghormati agama satu sama lain, pemantapan persaudaraan Islam antar pemikir yang berbeda agama dan yang terakhir , terbentuknya negara Islam yang tunggal, yang dapat membawa banyak keberkahan dan kenikmatan bagi dunia umat manusia.

Presiden mengatakan: Saat ini, Lebanon, Suriah, Irak dan Yaman harus dipuji karena berdiri melawan rezim Zionis. Yaman yang berani, kuat dan bersemangat membela rakyat Palestina yang tertindas dan keberanian ini dihargai oleh umat Islam.Beliau menambahkan: Saat ini, isu Palestina adalah isu yang paling penting di dunia Islam, dan Imam Mahdi (aj) serta Pemimpin Tertinggi (Imam Khamenei) telah banyak menekankan isu ini. Selain itu, isu ini juga menjadi isu yang menjadi perhatian semua agama dan aliran. di dunia Islam, dan juga terkait dengan isu orang-orang merdeka di dunia Islam. Dunia sudah berubah.Menekankan perlunya analisis yang benar mengenai Palestina, presiden mengatakan: Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Inggris memutuskan untuk menduduki tanah Palestina 75 tahun yang lalu dengan rencana yang jahat. Dalam pendudukan ini, mereka juga membunuh, menghancurkan dan menindas rakyat Palestina dan wilayahnya.Ada dua pandangan terhadap persoalan Palestina; Yang pertama adalah perlawanan dan pendirian, dan yang kedua adalah kompromi dan kelemahan dalam melawan kekejaman dan pelanggaran ini.Raisi menambahkan: Sebelum kemenangan Revolusi Islam, terdapat kasus-kasus dalam sejarah mengenai masalah Palestina, namun pandangan masyarakat Palestina tetap bertahan dan melakukan perlawanan, serta terjadi naik turunnya beberapa aliran politik. Kita telah melihat bahwa proses kompromi atau pemikiran untuk mencapai kesepakatan tidak berhasil, dan apa yang dilakukan Organisasi Pembebasan Palestina atau beberapa aliran politik untuk bernegosiasi dan menyetujui perjanjian seperti Camp David, Sharm el-Sheikh dan Oslo tidak berhasil. .Beliau berkata: Alasan mengapa tidak ada tindakan apapun dalam perjanjian ini adalah karena para pihak tidak mentaati perjanjian mereka, dan ini merupakan ciri dari arus dominasi yang menindas umat manusia. Terdapat lebih dari 400 deklarasi, resolusi dan resolusi di tingkat internasional, yang telah dilanggar oleh rezim Israel yang berkuasa dan kejam dan tidak mematuhi resolusi organisasi internasional.Presiden mengatakan: Aliran perlawanan di Lebanon, Palestina, Suriah, Irak, Yaman, dan tempat lain di dunia Islam sedemikian rupa sehingga perlawanan dilawan terhadap agresi dan tidak ada cara lain.Raisi berkata: Perlawanan bangsa Iran telah membuahkan hasil dan kemenangan revolusi telah berakhir. Perlawanan terhadap Zionis Israel dalam perang 2 hari, 22 hari, 33 hari, dan 100 hari berhasil dan Palestina menang dan rezim Zionis serta pendukungnya telah dikalahkan.Dia berkata: 7 Oktober bukanlah awal dari pertempuran ini dan saat ini, namun kita harus melihat pada masalah Palestina dan perampasan dan penindasan sejak 75 tahun yang lalu, atau pada masa pemerintahan agresor baru Zionis Israel, lebih dari 200 orang mati syahid. di Tepi Barat yang tidak bersenjata Mereka menjadi martir. Saat ini, jelas bagi semua orang di Palestina bahwa rezim Zionis terus melanjutkan agresinya setelah tidak mencapai kesepakatan apa pun. Di kawasan itu, tampaknya kedaulatan berada di tangan Palestina, namun dalam praktiknya tidak ada yang berada di tangan Palestina dan musuhlah yang melakukan penindasan.Presiden menyatakan: Palestina, atas inisiatif mereka sendiri, meningkatkan perang dari perang dengan batu menjadi perang dengan rudal dan drone, dan kami juga telah mengumumkan bahwa kami mendukung Palestina dan kelompok perlawanan, dan kami telah mengatakannya dengan lantang.Dia menyatakan: Pendudukan harus diakhiri dan penjajah harus dihukum. Di semua agama, ini adalah cara menghadapi penjajah; Pendudukan yang terus berlanjut tidak menghasilkan kepemilikan maupun legitimasi; Jika seseorang menempati rumah atau tanah seseorang; Apakah pendudukan yang berkelanjutan akan menghasilkan legitimasi dan kepemilikan? Sistem hukum dan aliran hukum manakah di dunia yang menerima kepemilikan dan legitimasi yang terus dipegang?Presiden menyatakan: Seiring bertambahnya waktu pendudukan, hukuman bagi penjajah juga meningkat; Prinsip yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini adalah inisiatif Pemimpin Tertinggi bahwa setiap orang Palestina dengan agama apa pun memiliki satu suara untuk menentukan masa depan negara ini.Melanjutkan pidatonya, Raisi mencatat: Firaun melakukan banyak upaya untuk mencegah Nabi Musa (as) memasuki dunia ini, namun Tuhan membentuk bangsa Musa (as) pada anak-anak yang dibunuh dengan kejam, dan tangan pembalasan ilahi telah disingkirkan darinya di antara bangsa Musa, Dia datang dan mengakhiri pemerintahan Firaun.Presiden berkata: Dengan apa yang dilakukan firaun zionis dengan membunuh anak-anak dan orang-orang yang tidak bersalah, maka tangan pembalasan Tuhan akan keluar dari rakyat Palestina dan umat Islam, dan akhir dari rezim zionis sudah pasti, dan ini adalah milik tradisi dan kepercayaan ilahi kita.Raisi melanjutkan: Dalam kasus-kasus baru-baru ini, ribuan anak-anak dibunuh dengan kejam, dan kita harus melihat apa yang telah membangkitkan hati nurani manusia, para martir Palestina dan anak-anak Palestina telah menghilangkan ketidaktahuan dunia.Menyatakan bahwa dunia percaya pada masalah Palestina dan peka terhadapnya, beliau menekankan: Umat Islam mempunyai tugas berat untuk melestarikan dan mendorong kebangkitan hati nurani manusia ini.Presiden berkata: "Orang-orang jahat di dunia mencoba menampilkan Mujahidin sebagai orang jahat, namun hari ini menjadi jelas bagi dunia bahwa Amerika adalah pusat segala kejahatan."Raisi menyatakan: Pemimpin Tertinggi Revolusi (Imam Ali Khamenei) tidak mundur sedikit pun dalam mendukung Palestina selama bertahun-tahun dan telah memberikan peringatan kepada mereka yang berupaya menormalisasi hubungan dengan rezim Zionis. Bangsa Islam siap membela Palestina.Presiden menyatakan: Wajah Amerika dan negara-negara pendukung rezim Zionis harus diperjelas kepada masyarakat negara-negara tersebut dan dunia yang telah menggunakan hak asasi manusia sebagai taktik untuk menekan negara-negara di dunia, hak asasi manusia telah berubah. menjadi taktik untuk menekan umat Islam. .Mengekspresikan bahwa “apa yang membawa kemenangan Palestina saat ini adalah ketergantungan mereka pada Tuhan”, Raisi mencatat bahwa tugas umat Islam adalah membela Palestina dengan segala kemampuannya.Dia melanjutkan: Jika negara-negara Islam bersatu, akankah kita menyaksikan begitu banyak pembunuhan yang dilakukan oleh rezim Israel yang sedang merebut kekuasaan? Seandainya negara-negara Islam mendengarkan seruan Pemimpin Tertinggi Revolusi agar bersatu menghadapi rezim ini, akankah Israel berani melakukan kejahatan tersebut? Jika semua hubungan ekonomi dengan negara-negara Islam terputus pada hari ketika kejahatan rezim ini dimulai di Gaza, akankah kita menyaksikan kejadian tersebut saat ini? Negara-negara yang mempunyai hubungan dengan Israel harus bertanggung jawab kepada Tuhan dan hati nurani manusia.Presiden berkata: 100 hari telah berlalu sejak peristiwa ini dan pengadilan internasional telah dibentuk, namun rezim Zionis dan AS berusaha untuk menghentikan proses pengadilan tersebut, namun pengawas pengadilan tersebut harus bertanggung jawab kepada Tuhan, hati nurani manusia. dan sejarah ketidakadilan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Jika pengadilan memberikan putusan yang adil maka dia akan bangga dan umat Islam serta umat manusia akan mengapresiasinya, namun jika insya Allah mereka terpengaruh oleh kekuasaan, ketahuilah bahwa mereka tidak akan bangga. Raisi menyatakan: Apa yang dilakukan rezim ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia, dan semua hukum dan resolusi internasional telah dilanggar. Majelis internasional, Liga Arab, Konferensi Islam, dan organisasi-organisasi internasional telah kehilangan efisiensinya dalam menghadapi kejahatan-kejahatan ini, dan harapan umat Islam adalah bahwa mereka akan kembali dan melakukan tugas mereka terhadap Palestina.Beliau berkata: Kami tahu pasti bahwa kemenangan akan datang dari Palestina, dan kehancuran akan datang di rezim Zionis. Orang lain mungkin menganggap hal ini terlambat dan masih jauh, namun kami menganggap hal ini penting karena sudah sangat dekat dan dapat dicapai dan kita akan melihat kehancuran Zionis Israel di zaman kita.