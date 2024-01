Pemimpin Shin Bet Akan Mengundurkan Diri setelah Perang di Gaza Berakhir

Yaakov Peri, Israeli media quoted former Shin Bet chief

IslamTimes - Pemimpin Shin Bet pendudukan Zionis Israel, Ronen Bar, yang merupakan salah satu pejabat Zionis Israel yang mengklaim bahwa Hamas terhalang, akan mengundurkan diri setelah perang genosida di Jalur Gaza berakhir.

Media Zionis Israel mengutip mantan kepala Shin Bet, Yaakov Peri, pada hari Minggu (14/1), yang mengatakan kepada radio tentara pendudukan bahwa kepala badan tersebut saat ini, Ronen Bar, memberitahunya bahwa dia akan mengundurkan diri dari jabatannya setelah perang di Jalur Gaza berakhir. .Berbicara tentang Bar, Peri menyatakan, "Saya berbicara dengannya secara langsung... dia akan menjadi orang pertama yang menyerahkan kuncinya."Bar, yang sebelumnya disetujui oleh pemerintahan Naftali Bennett pada 11 Oktober 2021, dan menggantikan Nadav Argaman setelah bekerja sebagai asistennya selama tiga tahun, mengumumkan bahwa dia bertanggung jawab atas kegagalan pasukan pendudukan Zionis Israel di Amplop Gaza pada 7 Oktober.Dalam pesannya kepada anggota Shin Bet, seminggu setelah dimulainya Operasi Badai Al-Aqsa, Bar menyatakan, “Meskipun serangkaian kegiatan yang kami lakukan, sayangnya, pada hari Sabtu, kami tidak berhasil menciptakan peringatan yang cukup mampu menggagalkan serangan itu... Sebagai ketua organisasi, tanggung jawab atas hal ini ada pada saya, dan akan ada waktu untuk penyelidikan, tapi sekarang kami sedang berjuang."Bar termasuk di antara pejabat pendudukan Zionis Israel yang mengadopsi teori yang berlaku, sebelum tanggal 7 Oktober, mengklaim bahwa Hamas "terkekang dan tidak menginginkan perang, mereka hanya ingin memerintah dan mendapatkan keuntungan ekonomi."Melalui pernyataan tersebut, Bar mengikuti jejak Kepala Intelijen Militer, Aharon Haliva, yang juga mengumumkan akan mengundurkan diri sehari setelah perang.Kegagalan baru Zionis Israel pada 7 Oktober: Kurang awaknya, keluar dari posisinya, tidak terorganisirPasukan pendudukan Zionis Israel (IOF) tidak memiliki rencana respons terstruktur untuk skenario yang mirip dengan Operasi Banjir Al-Aqsa, berdasarkan investigasi yang dirilis oleh The New York Times pada akhir Desember, mengutip tentara dan perwira di masa lalu dan sekarang.“Seingat saya, tidak ada rencana seperti itu,” kata Yaakov Amidror, pensiunan jenderal Israel dan mantan penasihat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, seperti dikutip NYT.Investigasi tersebut menemukan bahwa militer Zionis “Israel” “tidak memiliki personel, tidak berada pada posisinya, dan sangat tidak terorganisir” sehingga tentara berkomunikasi dalam grup WhatsApp yang dibuat saat itu juga dan mengandalkan postingan media sosial untuk menargetkan informasi. Pasukan bergegas ke medan perang karena mengira pertempuran itu akan berlangsung singkat sehingga mereka dipersenjatai seperti itu. Pilot helikopter diperintahkan untuk mencari laporan berita dan saluran Telegram untuk memilih target.Sebelum operasi tersebut, para pejabat intelijen Israel berpikir bahwa kecil kemungkinannya Hamas akan melakukan serangan ambisius sehingga mereka meminimalkan pengawasan radio terhadap Hamas, dan menganggapnya sebagai "buang-buang waktu".Informasi tambahan dari investigasi The New York Times mengungkapkan bahwa IOF dan pasukan keamanan Israel memerlukan waktu beberapa jam untuk memahami keseluruhan skala insiden tersebut. Terlebih lagi, unit-unit IOF yang diposisikan sebagai “garis pertahanan awal” di permukiman di sekitar Gaza tidak cukup terlatih untuk menghadapi skenario ini.[IT/r]