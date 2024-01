SABA: AS dan Inggris Menyerang Yaman untuk Ketiga Kalinya, Memprovokasi Perang Habis-habisan

Yemeni Armed Force, for Palestine

IslamTimes - Agresi yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris sejak Jumat (12/1) telah mengakibatkan tewasnya 7 anggota Angkatan Bersenjata Yaman.

Agresi Amerika-Inggris menargetkan Jabal Jida di Distrik al-Luhayyah di provinsi pesisir Hodeidah, Yaman barat, lapor kantor berita Yaman SABA, yang berbasis di Sanaa.Sementara itu, koresponden Al Mayadeen di Sanaa melaporkan bahwa penerbangan intensif drone mata-mata AS tercatat di Hodeidah.Agresi ini menandai serangan ketiga berturut-turut yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris sejak Jumat dini hari, dengan serangan yang menargetkan ibu kota Sanaa, Taiz, al-Hajja, dan Hodeidah.Mengomentari agresi sebelumnya, Dewan Politik Tertinggi Yaman di pemerintahan Sanaa menyatakan bahwa sekarang "semua kepentingan Amerika dan Inggris telah menjadi sasaran sah Angkatan Bersenjata Yaman."Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan syahidnya 7 anggota militer dalam serangan tersebut.Pemimpin gerakan Ansar Allah, Sayyid Abdul Malik al-Houthi, sebelumnya memperingatkan bahwa “setiap agresi Amerika terhadap Yaman tidak akan dibiarkan begitu saja,” dan menekankan bahwa Sanaa “siap untuk konfrontasi apa pun dengan Washington.”Dalam pidatonya pada hari Minggu (14/1), pemimpin Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah menggambarkan agresi AS-Inggris di Yaman sebagai tindakan yang “sembrono,” dan menekankan bahwa Presiden AS Joe Biden akan segera menyadari bahwa serangan terhadap Yaman adalah “kesalahan bodoh.”Dia menjelaskan bahwa jika Washington berasumsi orang-orang Yaman sekarang akan menghentikan operasi mereka untuk mendukung Palestina, maka "mereka tidak mengenal Yaman, dan mereka tidak mengenal orang-orang Yaman."“Amerika percaya bahwa Yaman akan mundur setelah agresi tersebut, mereka salah dan tidak tahu apa-apa,” katanya, seraya memperingatkan bahwa “agresi Amerika akan mengarah pada berlanjutnya penargetan kapal-kapal Zionis Israel dan kapal-kapal yang menuju ke wilayah pendudukan.”Sayyid Nasrallah juga membahas militerisasi Laut Merah yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya.Dia mencatat bahwa, meskipun sebelumnya 95% persen pengiriman melalui jalur air aman selama operasi Yaman, jumlah tersebut telah anjlok hingga hampir 0 setelah AS dan sekutunya terlibat secara militer dan menyerang Yaman.Hal ini membuktikan bahwa AS melakukan kontradiksi; Meskipun AS mengklaim bahwa mereka tidak ingin “memperluas” perang Zionis Israel di Gaza, namun justru mereka yang memperluasnya, tambah Sayyid Nasrallah.[IT/r]