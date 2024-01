Al-Qahoum: AS, Inggris 'Membuka Gerbang Neraka bagi Diri Mereka Sendiri'

Yemeni Al-Mandib-2 anti-ship cruise missile

IslamTimes - Ali al-Qahoum mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa AS dan Inggris sekarang akan menanggung konsekuensi agresi mereka terhadap Yaman dan harus membayar mahal.

Seorang pejabat senior gerakan Ansar Allah mengatakan pada hari Minggu (14/1) bahwa Amerika Serikat dan Inggris menyatakan perang terbuka terhadap Yaman dan akan membayar mahal atas agresi mereka.Berbicara kepada Al Mayadeen, Ali Al-Qahoum menekankan bahwa kedua agresor harus menanggung konsekuensi dari pembalasan Yaman dan pencegahan strategis negara tersebut.Mengomentari serangan baru-baru ini yang dilakukan oleh AS dan Inggris, ia mencatat bahwa serangan tersebut menargetkan situs-situs yang sebelumnya telah dibom, dan menekankan bahwa serangan tersebut tidak berdampak dan tidak akan berdampak seperti itu di masa depan.Al-Qahoum menunjukkan bahwa pertempuran sedang berlangsung dan terbuka, dan kedua negara akan menyesali agresi mereka, menegaskan bahwa Yaman teguh dan akan terlibat dalam “Kemenangan yang Dijanjikan dan Jihad Suci,” mengacu pada judul pertempuran yang diberi nama sandi Sanaa.Mengenai peran Yaman dalam mendukung Gaza, al-Qahoum menjelaskan bahwa Yaman, dengan pemerintahan, kepemimpinan, angkatan bersenjata, kemampuan militer, dan orang-orang yang gigih, akan terus berjuang hingga meraih kemenangan.Dalam pidatonya awal pekan ini, Presiden AS Joe Biden menyebut Ansar Allah sebagai “kelompok teroris” ketika ditanya apakah dia bersedia menyebut mereka sebagai kelompok teroris. Gedung Putih mengungkapkan pada hari Jumat (12/1) bahwa mereka saat ini sedang mempelajari untuk menetapkan kembali partai Yaman sebagai “organisasi teroris”, sebuah label yang dicabut pada tahun 2021 oleh Biden sendiri.Al-Qahoum mengklarifikasi bahwa pengumuman Biden yang menyebut Yaman sebagai entitas “teroris” dan menempatkannya di bawah Bab VII Piagam PBB merupakan kerangka agresi AS dan Inggris terhadap Yaman.Dia menambahkan bahwa upaya Washington untuk mendistorsi posisi Yaman, sebagai negara, kepemimpinan, rakyat, dan konsensus nasional dalam mendukung Palestina dan Gaza, tidak akan berhasil.Berbicara kepada Amerika Serikat dan Inggris, al-Qahoum berkata, “Dengan agresi Anda, Anda telah membuka pintu neraka bagi diri Anda sendiri.”Dia menambahkan bahwa semua tindakan dan agresi mereka terhadap Yaman akan gagal, dan mereka akan dihadang oleh Yaman dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Dia juga menekankan bahwa mereka akan meninggalkan wilayah tersebut dengan perasaan “terhina dan putus asa,” dan menekankan bahwa “Yaman akan menjadi kuburan mereka.”Sebelumnya hari ini, agresi Amerika-Inggris menargetkan Jabal Jida di Distrik al-Luhayyah di provinsi pesisir Hodeidah, Yaman barat, kantor berita Yaman SABA, yang berbasis di Sanaa, melaporkan.Agresi ini menandai serangan ketiga berturut-turut yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris sejak Jumat subuh, dengan serangan yang menargetkan ibu kota Sanaa, Taiz, al-Hajja, dan Hodeidah, yang mengakibatkan 7 anggota Angkatan Bersenjata Yaman menjadi martir.Mengomentari agresi sebelumnya, Dewan Politik Tertinggi Yaman di pemerintahan Sanaa menyatakan bahwa sekarang "semua kepentingan Amerika dan Inggris telah menjadi sasaran sah Angkatan Bersenjata Yaman."Pemimpin gerakan Ansar Allah, Sayyed Abdul Malik al-Houthi, sebelumnya memperingatkan bahwa “setiap agresi Amerika terhadap Yaman tidak akan dibiarkan begitu saja,” dan menekankan bahwa Sanaa “siap untuk konfrontasi apa pun dengan Washington.”Dalam pidatonya pada hari Minggu, pemimpin Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah menggambarkan agresi AS-Inggris di Yaman sebagai tindakan yang “sembrono”, dan menekankan bahwa Presiden AS Joe Biden akan segera menyadari bahwa serangan terhadap Yaman adalah “kesalahan bodoh.”Dia menjelaskan bahwa jika Washington berasumsi orang-orang Yaman sekarang akan menghentikan operasi mereka untuk mendukung Palestina, maka "mereka tidak mengenal Yaman, dan mereka tidak mengenal orang-orang Yaman."“Amerika percaya bahwa Yaman akan mundur setelah agresi tersebut, mereka salah dan tidak tahu apa-apa,” katanya, seraya memperingatkan bahwa “agresi Amerika akan mengarah pada berlanjutnya penargetan kapal-kapal Zionis Israel dan kapal-kapal yang menuju ke wilayah pendudukan.”[IT/r]