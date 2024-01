Axios: Netanyahu ‘Memberi Biden Jari Tengah’ 

Joe Biden listens to Benjamin Netanyahu as he reads a statement in Tel Aviv, Israel

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden semakin frustrasi dengan sikap Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu yang terus-menerus menolak permintaan Washington, Axios melaporkan pada hari Minggu (14/1). “Netanyahu telah berulang kali menyalahkan Biden,” kata salah satu anggota parlemen dari Partai Demokrat kepada situs berita tersebut.

Gedung Putih mendorong pemimpin Israel untuk berkomitmen pada rencana pembangunan Gaza pascaperang, yang tampaknya tidak membuahkan hasilKeduanya belum berbicara sejak 23 Desember, ketika Biden gagal menekan PM Zionis Israel agar melepaskan pendapatan pajak yang dipotong dari Otoritas Palestina (PA). Dana ini sangat penting bagi berfungsinya pemerintahan Tepi Barat dan, meskipun kementerian pertahanan Netanyahu sendiri dilaporkan telah memperingatkan bahwa kegagalan untuk mentransfer dana tersebut ke Otoritas Palestina akan menyebabkan kekerasan dan kerusuhan, Netanyahu berpihak pada kelompok garis keras dalam kabinetnya yang menentang transfer tersebut. .“Situasinya buruk dan kami terjebak. Kesabaran presiden sudah habis,” kata seorang pejabat AS yang tidak mau disebutkan namanya kepada Axios. “Dalam setiap situasi, Netanyahu telah memberikan bantuan kepada Biden,” tambah Senator Demokrat Chris Van Hollen, seraya menyatakan bahwa "pemerintahan Biden memohon kepada koalisi Netanyahu, namun wajahnya ditampar berulang kali.”Mengamankan aliran dana ke Otoritas Palestina adalah prioritas utama Amerika, karena Departemen Luar Negeri AS telah menyerukan otoritas untuk menggantikan Hamas dalam memerintah Gaza setelah operasi militer Zionis Israel di wilayah tersebut berakhir. Namun, Perdana Menteri Zionis Israel tidak memberikan pernyataan yang jelas ketika membahas rencana pembangunan Gaza pascaperang, dan para pejabat AS “frustrasi dengan keengganan Netanyahu untuk secara serius membahas” masa depan Jalur Gaza, klaim Axios.Yang menambah frustrasi mereka adalah penolakannya untuk mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, dan kemungkinan bahwa Zionis Israel tidak akan memenuhi batas waktu yang ditetapkan AS untuk melakukan transisi ke “fase intensitas rendah” pertempuran di sana pada pertengahan Januari. Sementara Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan bulan lalu mendesak Netanyahu untuk mengikuti garis waktu ini, juru bicara Pasukan Pertahanan Zionis Israel Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan awal bulan ini bahwa pasukannya siap untuk “pertempuran panjang,” sementara Netanyahu menyatakan pada hari Sabtu (13/1) bahwa “kami akan melakukannya.” tidak berhenti sampai kita meraih kemenangan.”Dalam kunjungan pertamanya ke Zionis Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, Biden berjanji bahwa “selama Amerika Serikat masih berdiri,” Zionis Israel akan diberikan senjata yang dibutuhkannya “untuk melindungi rakyatnya.” Pemerintahannya telah menepati janjinya dengan mengirimkan senjata dan amunisi ke Yerusalem Barat sambil menampik tuduhan bahwa Zionis Israel menggunakan mereka untuk melakukan genosida.Namun, Biden siap untuk dipilih kembali pada bulan November, dan dukungannya yang teguh terhadap Zionis Israel telah menyebabkan keretakan di dalam partainya sendiri. Beberapa pejabat Biden telah mengundurkan diri sebagai bentuk protes, sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat mengecam tindakan Zionis Israel di Gaza sebagai “genosida,” dan kelompok sayap kiri pro-Palestina mengganggu pidato Biden dan mendukung Gedung Putih.Militan Hamas melancarkan serangan mendadak ke Zionis Israel pada 7 Oktober, menewaskan sekitar 1.200 orang. Pasukan Israel menanggapinya dengan melancarkan serangan udara ke Gaza, diikuti dengan serangan darat ke daerah kantong Palestina sebulan kemudian. Operasi tersebut sedang berlangsung dan telah merenggut nyawa hampir 24.000 warga Palestina, lebih dari dua pertiganya adalah perempuan dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.[IT/r]