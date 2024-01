Yaman: Tanggapan terhadap Serangan Pimpinan AS untuk Mengakhiri Hegemoni Amerika Selamanya

Response to US-led Strikes to End American Hegemony Forever

IslamTimes - Penasihat Kementerian Penerangan Yaman, Tawfiq al-Hamiri, memperingatkan bahwa negaranya sedang bersiap untuk membalas serangan militer pimpinan AS baru-baru ini dengan cara yang akan mengakhiri hegemoni Amerika selamanya.

Al-Hamiri membuat pernyataan tersebut pada hari Minggu (14/1), setelah Amerika Serikat mengebom Yaman selama dua hari berturut-turut di tengah frustrasinya terhadap operasi angkatan laut anti-Zionis Israel yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Yaman di Laut Merah.“Tindakan agresi AS dan Inggris tidak akan dibiarkan begitu saja, dan kami akan menjadikannya sebagai pelajaran bagi seluruh dunia,” katanya kepada kantor berita Rusia Sputnik.“Kami sedang mempersiapkan respons yang akan mengakhiri hegemoni AS selamanya.”Dia lebih lanjut mencatat bahwa konfrontasi saat ini dengan Amerika Serikat bertujuan untuk mendukung rakyat Palestina, yang mengalami agresi genosida Zionis “Israel” di Jalur Gaza.AS dan Inggris, yang didukung oleh Bahrain, Australia, Kanada dan Belanda, menyerang lebih dari 60 sasaran di hampir 30 lokasi di Yaman pada hari Jumat (12/1), menewaskan lima orang dan melukai enam lainnya.Secara paralel, Al-Hamiri berharap bahwa AS, Inggris dan Zionis “Israel” akan menghindari pertempuran dengan Yaman karena hal itu tidak akan menguntungkan mereka maupun umat Arab dan Muslim.“Hari ini menjadi jelas bagi seluruh negara Arab dan Muslim bahwa Amerika, Inggris, dan Israel adalah musuh utama umat Arab dan Islam,” tambahnya.Juga, pada hari Minggu (14/1), Ali al-Qahoum, seorang pejabat tinggi gerakan perlawanan Ansarullah Yaman, mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Inggris tidak akan pernah mencapai tujuan mereka di Yaman.“Operasi kami di Laut Merah akan terus berlanjut sampai agresi terhadap Gaza berhenti,” tegasnya. “Amerika dan Inggris telah membuka gerbang neraka bagi diri mereka sendiri dan mereka akan menyesalinya.” [IT/r]