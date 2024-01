Media: US SEAL yang Hilang Sedang Mengejar Senjata Iran

US Navy SEALs participate in a training exercise last April in Athens

IslamTimes - Pejabat Pentagon dilaporkan mengungkapkan bahwa kedua pelaut tersebut berusaha mencegat kiriman yang sedang dalam perjalanan ke pemberontak Houthi di Yaman.

Dua Navy SEAL AS dilaporkan sedang mencari kiriman senjata Iran ke pemberontak Houthi Yaman ketika mereka hilang di lepas pantai Somalia akhir pekan lalu.Keduanya sedang menyerbu sebuah perahu layar kecil pada Kamis (11/1) malam ketika salah satu dari mereka jatuh ke laut yang ganas, NBC News melaporkan pada hari Senin (15/1), mengutip pejabat Pentagon yang tidak disebutkan namanya. Anggota SEAL lainnya melompat ke dalam air untuk menyelamatkan rekannya, dan keduanya “menghilang ke dalam kegelapan,” menurut laporan tersebut, yang kemudian dikonfirmasi oleh Fox News dan Associated Press.Insiden itu terjadi saat anggota SEAL mencoba menaiki perahu kecil bernama dhow di Teluk Aden. Misi pencarian dan penyelamatan gagal menemukan mereka selama empat hari sejak itu.Hilangnya orang-orang tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan milisi yang didukung Iran di wilayah tersebut seiring dengan berlarutnya perang Israel dengan Hamas. Serangan roket dan drone Houthi di Laut Merah telah mengganggu pengiriman di wilayah tersebut, mendorong operasi internasional yang dipimpin AS untuk menyediakan jalur yang aman bagi kapal tanker minyak dan kapal kargo.Para pelaut operasi khusus yang hilang, yang tergabung dalam Armada Kelima AS yang berbasis di Bahrain, bukan bagian dari “Operation Prosperity Guardian,” kata NBC. Sebaliknya, mereka termasuk di antara kekuatan yang telah melakukan misi dalam beberapa tahun terakhir untuk mencegat pengiriman senjata ke Houthi.Komando Pusat AS (CENTCOM) mengumumkan pada hari Jumat (12/1) bahwa dua anggota SEAL yang tidak dikenal telah hilang saat melakukan operasi di lepas pantai Somalia. CENTCOM menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut mengenai para pelaut dan misi mereka, dengan alasan “keamanan operasional” dan “rasa hormat terhadap keluarga yang terkena dampaknya.”Kelompok Houthi telah melancarkan puluhan serangan di Laut Merah sejak perang Zionis Israel-Hamas dimulai pada bulan Oktober, yang mendorong perusahaan transportasi besar menghindari jalur yang biasanya mencakup 15% lalu lintas pelayaran komersial dunia. Houthi menanggapi serangkaian serangan udara Barat baru-baru ini pada hari Senin, dengan meluncurkan sebuah rudal yang menghantam sebuah kapal kontainer milik AS.[IT/r]