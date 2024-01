Bagaimana Bahasa yang Digunakan di Media Amerika Memfasilitasi Genosida

Language used in American media facilitates genocide

IslamTimes - Ketika sebuah media berita supremasi kulit putih yang melayani negara kekaisaran, dalam hal ini, pemerintah AS, ditugaskan untuk melaporkan penderitaan orang-orang yang tidak dapat mereka pahami, realitas yang dirasakan akan terdistorsi.

Sebuah komentar mengenai bahasa yang digunakan oleh media Amerika setelah genosida Zionis Israel di Gaza, mengomentari analisis The Intercept.“Kebebasan pers dalam masyarakat borjuis berarti kebebasan bagi kaum kaya, secara sistematis, tanpa henti, setiap hari, dalam jutaan salinan untuk menipu, merusak, dan membodohi massa rakyat yang tereksploitasi dan tertindas, kaum miskin”- Vladimir Lenin tentang kebebasan pers.Wacana mengenai integritas pers menjadi luas dan mencerahkan ketika permasalahan ini membahas dampak langsung dari sistem penindasan terhadap entitas yang selalu berada dalam siklus despotisme dan diskriminasi.Akibatnya, bahasa yang digunakan secara otomatis akan mengurangi nilai topik sastra, menciptakan bias tertulis dan terdokumentasi yang pada akhirnya menghapuskan perjuangan kaum tertindas untuk mengamankan hati nurani penindas, baik itu penulis, negara federal, atau pembaca. masyarakat yang lebih tinggi.Mengingat hal ini, analisis yang dilakukan oleh The Intercept menunjukkan bukti substansial bahwa media seperti New York Times, Washington Post, dan Los Angeles Times, menumbuhkan bias yang jelas terhadap warga Palestina dalam liputan mereka mengenai genosida di Gaza.Oleh karena itu, saya akan mengkritik elemen linguistik yang menggambarkan gambaran media Amerika tentang realitas yang terlihat di Gaza.Pertama, analisis yang sedikit atau bahkan bisa diabaikan mengenai terjadinya Operasi Badai Al-Aqsa yang diteliti, secara aktif mengabaikan perjuangan Palestina yang disaksikan di Gaza sebelum perang brutal Zionis “Israel” dilancarkan. Hal ini menciptakan rasa spontanitas dalam kaitannya dengan peristiwa 7 Oktober, yang membuatnya tampak seolah-olah operasi Perlawanan dilancarkan dari ruang hampa dan tidak didasarkan pada reaksi defensif terhadap embargo 15 tahun yang dikenakan terhadap Gaza, dan pelanggaran-pelanggaran yang terus menerus terjadi dan pembunuhan warga Palestina di Jalur Gaza dan seluruh Palestina.Operasi Badai Al-Aqsa, menurut kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh, adalah respons yang tepat terhadap taktik perang penjajah yang tidak konvensional, yang secara efektif dan terus menerus digunakan terhadap warga Palestina, tidak hanya di Gaza tetapi di seluruh wilayah pendudukan.Dalam hal ini, kami memandang perjuangan antara penindas Zionis Israel dan rakyat Palestina yang tertindas sebagai penggerak utama revolusi yang melahirkan Badai Al-Aqsa. Dalam analisis borjuis yang biasa-biasa saja, hal ini hanya terbatas pada serangan brutal yang menumpahkan darah pada malam suci Zionis Israel, terhadap para pendukung perdamaian dan pendukung solusi dua negara yang tidak akan menjamin hak-hak rakyat Palestina, dan bukan pada sebuah gerakan yang secara simbolis membawa sejarah. misi menuju pembebasan ke tingkat yang sama sekali berbeda.Oleh karena itu, apa yang kita lihat di media komersial tidak menyentuh permukaan penindasan Palestina, karena ini adalah wilayah yang belum pernah dialami oleh Barat. Faktanya, hal itu merupakan pelanggaran terhadap Zionis “Israel”, bayi kolonial Barat yang menjamin kepentingan masyarakat Barat di Timur Tengah.Media-media tersebut kemudian memilih untuk secara konsisten meremehkan besarnya kerugian yang dialami warga Palestina dengan pernyataan pasif, namun menekankan kerugian yang tidak ada bandingannya di kalangan Zionis Israel.Sebagian besar laporan yang diterbitkan oleh media memilih untuk mengabaikan kehancuran yang dialami Gaza akibat serangan biadab Zionis “Israel”. Misalnya, laporan terbaru yang diterbitkan oleh The Washington Post menggambarkan Gaza sebagai kuburan, “kata warga”.Bagian kedua dari deskripsi ini tidak hanya meremehkan intensitas kerusakan yang terjadi di Gaza namun juga menyajikannya dalam bentuk keyakinan yang selektif. Yang dimaksud dalam kasus ini adalah menyampaikan kesaksian warga Gaza mengenai kondisi kota mereka, namun dengan cara yang paling ambigu dan menimbulkan keraguan. Istilah “katakanlah” tidak secara meyakinkan mencerminkan apa yang ingin disampaikan oleh warga Gaza kepada dunia, namun memiliki nada yang mengabaikan fakta itu sendiri, bahwa Gaza memang sebuah kuburan, dan telah dihancurkan sepenuhnya oleh Zionis “Israel”.Dalam laporan yang sama, The Washington Post mengatakan hal berikut tentang Zionis "Israel": Zionis "Israel saat ini adalah negara yang penuh dengan keterkejutan, mencari jawaban dan sering kali juga ingin membalas dendam. Jalanan perlahan-lahan mulai hidup kembali, namun tidak terasa normal. ."Ketika pembaca merasakan emosi yang tertumpah dari kalimat di atas, pemikiran tentang penderitaan Zionis Israel pasti akan tercurah. Suasana yang dilukiskan oleh WP adalah kehancuran yang akan datang akibat peristiwa yang mengguncang pendudukan dan memberi mereka hak untuk “balas dendam”. .Tentu saja, kehancuran material sebenarnya jarang menjadi isu di wilayah pendudukan, jadi berita tidak mungkin memberitakan hal tersebut.Ketika genosida memasuki bulan keempat, media-media besar Barat meliput peristiwa tersebut dengan sangat tidak proporsional, dengan fokus eksplisit pada 6 minggu pertama yang menyoroti kerugian yang dialami Israel, dibandingkan dengan penyebutan yang lemah lembut mengenai penderitaan warga Palestina bahkan ketika jumlah kematian melebihi 23.000, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, dan bahkan seluruh kota, bangunan, dan rumah sakit hancur menjadi puing-puing.The Intercept mengindikasikan bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh korelasi antara pengaruh media terhadap opini publik dan dukungan teguh pemerintah AS terhadap genosida. Hal ini pada dasarnya berarti bahwa media tidak ingin menyiarkan kejahatan Zionis Israel untuk menghindari reaksi publik terhadap kebijakan pemerintah mengenai genosida.Statistik yang diperoleh dari analisis The Intercept juga menunjukkan perbedaan drastis antara penyebutan Palestina dan Zionis Israel, atau Palestina dan Zionis “Israel”. Misalnya, setiap dua kematian warga Palestina disebutkan satu kali, sedangkan setiap kematian warga Zionis Israel disebutkan delapan kali.Menurut The Intercept, bahkan ketika menyebutkan jumlah korban tewas, perusahaan media menggunakan banyak etos untuk pihak Zionis Israel, dengan konotasi empati yang berlebihan, berbeda dengan pihak Palestina.Misalnya, pengenalan jumlah korban tewas di Zionis Israel hampir selalu dimulai dengan istilah-istilah tertentu yang menggambarkan operasi 7 Oktober sebagai serangan teroris brutal yang dipimpin oleh Hamas, yang menyindir Palestina dan pada dasarnya membenarkan “respon Zionis Israel”. Mengenai hal terakhir, hal ini digambarkan sebagai reaksi yang paling banter disebut sebagai "tidak proporsional".Selain itu, istilah-istilah spesifik hanya ditujukan bagi orang Zionis Israel, seperti “dibantai” dan “dibantai” untuk menggambarkan kematian mereka, sementara orang Palestina hanya “dibunuh”. Tindakan pembunuhan warga Palestina tidak dikaitkan dengan pelakunya, yang pada dasarnya menandakan bahwa warga Palestina mati, sedangkan warga Israel dibunuh secara brutal oleh aktor yang dikenal.Statistik menunjukkan bahwa istilah "pembantaian" digunakan dalam rasio 125 berbanding 2 untuk orang Zionis Israel, "pembantaian" dalam rasio 60 berbanding 1, dan "mengerikan" dalam rasio 36 berbanding 4.Dalam hal judul, contoh NYT berikut menunjukkan perbedaan yang jelas dalam nada, kata-kata, dan kepentingan ketika menulis artikel yang berpusat pada Zionis Israel dibandingkan dengan artikel yang berpusat pada Palestina:“Mereka Berlari ke Tempat Perlindungan Bom demi Keamanan. Sebaliknya, Mereka Dibantai" adalah judul artikel mengenai warga Zionis Israel yang terbunuh. Sebagai perbandingan, artikel lain yang ditulis sekaligus merinci strategi perang Zionis "Israel" dalam membantai anak-anak berjudul "Perang Mengubah Gaza Menjadi 'Kuburan' bagi Anak-anak".Ada dua poin penting utama yang perlu dipertimbangkan:1. Penggunaan istilah "perang" dalam konteks yang luas menyiratkan bahwa ini adalah konflik yang sama agresifnya dari kedua belah pihak, padahal kenyataannya jelas ada penindas yang terus-menerus dengan sengaja menargetkan anak-anak dan warga sipil sebagai strategi yang bertujuan untuk memusnahkan warga Palestina.2. Penambahan tanda kutip pada kata kuburan, yang dipinjam dari pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menghapus bobot dan kedalamannya, sehingga menghilangkan kesan berbahaya yang terkandung di dalamnya.Anak-anak dan jurnalis Palestina: Sebuah konsep asing bagi media ASZionis “Israel” telah membunuh lebih dari 10.000 anak-anak dan lebih dari 100 jurnalis, sebuah fakta yang telah diketahui secara luas. Namun, ketika NYT memuat berita khusus di halaman depan mereka yang merinci angka-angka mengerikan tersebut, judulnya sendiri tidak menyebutkan anak-anak dan jurnalis.Hal ini tidak hanya menyesatkan penonton tetapi juga menutupi keseriusan materi. Judul digunakan untuk menarik khalayak agar membaca, sehingga bila suatu judul dengan sengaja menghilangkan gagasan utama dan memilih judul pasif lain yang tidak memuat faktor mengejutkan yang memicu rasa ingin tahu pembaca, hal ini menunjukkan bahwa penerbit wajib menulis materi tersebut, namun tidak ingin penontonnya aktif membacanya.Selain itu, ketika membandingkan perang Ukraina-Rusia dengan genosida Zionis Israel di Gaza, media AS menunjukkan bias ketika melaporkan pembunuhan anak-anak dan jurnalis. Literatur yang luas diterbitkan ketika enam jurnalis terbunuh di Ukraina selama enam minggu pertama perang, sementara literatur yang ringkas dan tidak bernada (dan sangat sedikit) diterbitkan ketika puluhan jurnalis secara aktif menjadi sasaran dan dibunuh oleh Zionis “Israel” di Gaza.Hal serupa juga terlihat ketika melaporkan pembunuhan anak-anak di Gaza. Namun untuk memperburuk realitas jurnalisme Amerika, NYT, WP, dan sejenisnya, menyebut anak-anak Palestina sebagai “individu di bawah 18 tahun”.Berikut ini adalah contoh yang ditulis oleh Los Angeles Times: “Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan pada hari Jumat bahwa 1.799 orang telah terbunuh di wilayah tersebut, termasuk lebih dari 580 orang di bawah usia 18 tahun dan 351 wanita. Serangan Hamas Sabtu lalu menewaskan lebih dari 1.300 orang di Zionis Israel, termasuk wanita, anak-anak, dan remaja pengunjung festival musik.”Tentu saja, saat itulah anak-anak Palestina disebutkan, dengan sinonim apa pun yang digunakan oleh raksasa media tersebut.The Washington Post, misalnya, tidak memasukkan penyebutan anak-anak Palestina sebagai bagian dari tahanan Palestina yang ditahan oleh pendudukan Israel dan dibebaskan dalam perjanjian pertukaran.Laporan yang tidak memadai mengenai kebencian ideologisMedia Amerika juga menunjukkan bias mereka terhadap Zionis “Israel” ketika efek limpahan peristiwa 7 Oktober melanda masyarakat Amerika.Media melaporkan kasus-kasus antisemitisme yang eksponensial melalui protes pro-Palestina, menuduh para demonstran ingin memusnahkan negara pemukim Zionis Israel melalui nyanyian seperti "dari sungai ke laut", menghubungkannya dengan Yudaisme dan menyinggung bahwa orang-orang pro-Palestina menentang orang Yahudi, bukan pemukim. yang telah menginvasi negeri itu dan membunuh penduduknya selama 75 tahun.Namun, Islamofobia, yang mengalami lonjakan drastis setelah tanggal 7 Oktober, relatif jarang disebutkan atau dianalisis. Secara kolektif, WP, NYT, dan LA Times menyebutkan antisemitisme sebanyak 549 kali, dan Islamofobia hanya 79 kali. Penghitungan tersebut tidak termasuk kegilaan kampus terhadap antisemitisme, yang dipicu oleh Partai Republik di Kongres.Meskipun kejahatan rasial Islamofobia dieksekusi di AS, penyebutan Islamofobia dalam literatur melonjak sebesar 13% dibandingkan dengan antisemitisme yang mencapai 87%, demikian temuan The Intercept.Terakhir, The Intercept menyimpulkan bahwa media AS hampir tidak memanusiakan warga Palestina selama empat bulan genosida tersebut, namun secara tidak langsung dan langsung memihak Zionis "Israel".Meskipun media AS gagal dalam bidang jurnalisme yang adil dan etis serta pengaruhnya terhadap opini masyarakat umum, empati terhadap warga Palestina telah tumbuh di masyarakat Amerika, dibandingkan dengan dukungan yang semakin besar terhadap Zionis “Israel”.Statistik pertengahan Desember menunjukkan bahwa dukungan terhadap Zionis “Israel” telah turun drastis sebesar 14% antara Oktober dan November tahun ini. Perusahaan jajak pendapat YouGov melakukan survei yang menanyakan responden sisi perang mana yang lebih mereka simpati dalam beberapa waktu. Tepat setelah tanggal 7 Oktober, simpati bersih orang dewasa AS terhadap Zionis "Israel" melonjak menjadi 38% namun mengalami penurunan pesat menjadi 24% hanya beberapa hari kemudian.Jadi dalam skema besarnya, upaya-upaya melelahkan yang dilakukan media AS untuk membatasi solidaritas Palestina di masyarakat Amerika tidak hanya gagal tetapi juga berubah menjadi wilayah kritik.Meskipun terdapat propaganda dan perang media yang intens, Palestina tetap unggul dalam pembelaannya, tidak layak menerima apa yang dipaksakan kepadanya, dan menemukan solidaritas di seluruh dunia, sementara para fasilitator genosida menempuh jalan yang menunjukkan siapa mereka sebenarnya.[IT/r]